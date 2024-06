Katie Price will sich bis ans Lebensende unters Messer legen

Katie Price (46) kann nicht genug bekommen! Das Reality-Sternchen legte sich bereits etliche Male unters Messer – und will damit wohl auch nicht aufhören. "Ich werde nie mit diesen Operationen aufhören", verkündet das ehemalige Boxenluder nun gegenüber Mail Online. Ihre Mission? Katie möchte wie eine Bratz-Puppe aussehen. Um ihrem selbst gesteckten Ziel etwas näherzukommen, sollen in den nächsten Monaten weitere Operationen anstehen: Sie plane ihre 18. Brustvergrößerung und ihr sechstes Facelifting.

Ihre Zugewandtheit gegenüber Beauty-OPs sorgt für so manche öffentliche Kritik, doch die weist das Model entschieden zurück: "Es ist mein Körper und ich mache, was ich will. So sollte es auch sein, dein Körper, deine Entscheidung." Selbst ihre eigene Mutter könne sie nicht von den weiteren OP-Plänen abhalten: "Meine Mutter sagt: 'Du bist doch verrückt mit deinen ganzen Tattoos und Schönheitseingriffen', dann sage ich: 'Ja, ich bin halt das mittlere Kind. Es muss doch immer ein Kind geben, das nicht alles konventionell macht.'"

Ob sich ihre Tochter Princess Andre (16) wohl ein Beispiel an ihrer Mutter nehmen wird? Katie ist sich sicher, dass ihre Tochter nicht in ihre Fußstapfen treten wird. "Princess will keine Operationen", beteuerte der TV-Star im Interview mit OK!. Dafür hat die 46-Jährige eine plausible Erklärung: "Sie hat gesehen, dass ich genug an mir gemacht habe, was sie abgeschreckt hat."

Katie Price, Unternehmerin

Princess Andre und Katie Price im November 2022

