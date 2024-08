Matthew Perrys Geburtstag: Sein Vater wirkt niedergeschlagen

Matthew Perry (✝54) soll zuletzt eine enge Bindung zu seinem Vater John gehabt haben. Entsprechend hart hat ihn sicher der plötzliche Tod des Serienstars getroffen. Aktuelle Bilder zeigen John vor wenigen Tagen bei alltäglichen Arbeiten vor seinem Haus in Kalifornien. Der 83-Jährige wirkte sichtlich niedergeschlagen. Dafür könnte das Timing der Hauptgrund gewesen sein – die Fotos, die Daily Mail vorliegen, wurden nämlich am 19. August aufgenommen. An dem Tag hätte Matthew seinen 55. Geburtstag gefeiert. Zuletzt sah man John zusammen mit seinem Sohn auf einem Instagram-Post wenige Wochen vor dessen Tod: Darauf grinsten die beiden noch guter Dinge in die Kamera.

Die Beziehung zwischen Matthew und seinem Vater war aber nicht immer so innig, wie es kurz vor seinem Ableben schien. In seinen Memoiren "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" erinnerte der Friends-Darsteller sich an ein schwieriges Verhältnis. So schrieb er, sein Vater habe ihn als Kind "im Stich gelassen", als er die Familie zurückließ und nach Los Angeles zog, um sich seinen Traum von einer Schauspielkarriere zu erfüllen. Matthew sei in jungen Jahren "gezwungen gewesen", zwischen seinen Eltern in L.A. und Kanada zu pendeln – für ihn damals eine "schreckliche" Erfahrung.

Matthew starb im Oktober vergangenen Jahres plötzlich durch eine Ketamin-Überdosis. Sein Assistent fand ihn leblos in seinem Whirlpool vor. Einen Tag später kamen seine Eltern nach L.A.. John wurde zuerst gesehen, nur wenig später trafen auch Mama Suzanne und Stiefvater Keith Morrison (77) an seinem Haus ein. Die Familie soll Matthew in seinem Kampf gegen die Drogen stets unterstützt haben. In einem Interview mit ABC News erinnerte sich der Hollywoodstar an einen Krankenhausaufenthalt im Jahr 2018, bei dem seine Eltern ihm nicht von der Seite wichen: "Sie standen beide bei mir am Bett. Ich dachte mir: 'Wow, ich muss wirklich krank sein, damit das passiert.'"

Instagram / mattyperry4 Matthew Perry (r.) mit seinem Vater John im Oktober 2023

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

