Schon wieder: Emily Ratajkowski genießt Date mit Shaboozey

Emily Ratajkowski (33) wurde am Mittwochabend in New York City erneut in Begleitung des Musikers Shaboozey (29) gesichtet. Auf neuen Fotos, die jetzt Daily Mail vorliegen, verlassen die beiden gemeinsam eine Vorführung von "Blink Twice" im Metrograph Theater. Das Model trägt auf den Schnappschüssen ein enganliegendes Kleid in einem hellen Grau. Dazu kombiniert Emily dezenten Schmuck und High Heels. Der Sänger lässt es da etwas lässiger angehen: Er trägt einen Denim-Look, bestehend aus einer dunkelblauen Jeanshose und einem etwas helleren Jeanshemd. Mit ihrem gemeinsamen Abend heizen die beiden die Gerüchte um ihre aufkeimende Romanze weiter an.

Das 33-jährige Supermodel und der 29-jährige Sänger wurden Anfang des Monats erstmals zusammen gesehen, was Spekulationen über ihre Beziehung in den Medien und bei den Fans entfachte. Gegenüber TMZ dementierte daraufhin ein Insider die Spekulationen und erklärte, dass die zwei bislang offiziell noch kein Paar seien. Allerdings seien sie interessiert daran, zu schauen, inwiefern und wohin sich der Flirt in Zukunft entwickeln könnte. Laut dem Informanten genießen die beiden es, gemeinsam Zeit zu verbringen.

Emily war zuvor mit dem Produzenten Sebastian Bear-McClard (37) verheiratet, von dem sie sich im vergangenen Jahr scheiden ließ. Gemeinsam haben die Ex-Eheleute einen Sohn, Sly. Seit der Trennung hatte Emilys Liebesleben immer wieder für Schlagzeilen gesorgt, sei es durch wilde Affären oder schillernde Spekulationen über potenzielle Partner. Shaboozey hingegen ist vor allem durch seine viralen Hits in den sozialen Medien bekannt geworden und scheint nun Emilys Herz erobert zu haben.

Getty Images Emily Ratajkowski, Model

Getty Images Emily Ratajkowski, Schauspielerin

