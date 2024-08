Selena Gomez veröffentlicht niedliche Fotos mit ihrem Benny

Selena Gomez (32) und Benny Blanco (36) zeigen der ganzen Welt, wie glücklich sie sind! In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Sängerin diese Woche mal wieder einige Schnappschüsse mit dem Plattenproduzenten. Auf einem Foto, das die beiden vor einem Spiegel zeigt, stützt sich Selena zärtlich auf ihrem Freund ab, während sie sanft in die Kamera lächelt – ihr Schatz hält sich derweil einen Schal vors Gesicht. Eine andere Aufnahme zeigt die beiden dann sichtlich glücklich bei einem Face-Time-Anruf.

Seit geraumer Zeit kursieren diverse Gerüchte im Netz, nach denen sich das Traumpaar heimlich verlobt hat. Indizien dafür gibt es genug: So folgt die 32-Jährige mit ihrem TikTok-Account seit Kurzem einer Hochzeitsagentur. Auch ein Spiegel-Selfie, das sie vor knapp zwei Wochen im Netz veröffentlichte, ließ die Gerüchteküche brodeln. Selena platzierte nämlich ausgerechnet über ihrem Ringfinger ein Herzchen-Emoji.

Vergangenes Jahr im Dezember machten Selena und Benny ihre Beziehung publik. Bekanntschaft miteinander hatten sie allerdings bereits im Jahr 2015 gemacht, als sie gemeinsam am zweiten Soloalbum der "Hands to Myself"-Interpretin arbeiteten. Wie ernst es den beiden mit ihrer Beziehung sei, plauderte im Juli ein Insider im Gespräch mit Us Weekly aus: "Sie haben über das Heiraten und Kinderkriegen gesprochen und sind sich sehr einig."

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco

Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez, Juli 2024

