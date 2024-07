Selena Gomez und Benny Blanco reden schon über eine Hochzeit

Gehen sie bald den nächsten Schritt in ihrer Beziehung? Selena Gomez (31) und Benny Blanco (36) sind seit geraumer Zeit ein Paar. Dass sich die beiden abgöttisch lieben, machten sie bereits des Öfteren deutlich. Ihre gemeinsame Zukunft haben sie derweil wohl auch schon geplant. "Sie haben über das Heiraten und Kinderkriegen gesprochen und sind sich sehr einig", verrät eine Quelle gegenüber Us Weekly. Der Musiker sei für die Ex von Justin Bieber (30) "der Eine" – und auch Familie und Freunde sind begeistert von dem 36-Jährigen.

Selena zieht sogar in Erwägung, für ihren Schatz nach New York zu ziehen, wo der "Eastside"-Interpret lebt und arbeitet. "Er gibt ihr das Gefühl, sicher und glücklich zu sein. Sie glauben beide, dass sie die Person gefunden haben, mit der sie für immer zusammen sein werden", plaudert der Insider weiter aus. Bereits am US-amerikanischen Unabhängigkeitstag, dem 4. Juli, zeigte das Paar der ganzen Welt, wie sehr es sich liebt. Via Instagram-Story veröffentlichte die "Lose You To Love Me"-Interpretin ein paar verliebte Aufnahmen von sich und Benny.

Benny und Selena machten ihre Beziehung erst im vergangenen Dezember öffentlich, nachdem sie sechs Monate heimlich miteinander ausgegangen waren. Der Musikproduzent, der bereits mit Stars wie Rihanna (36) und Ed Sheeran (33) zusammengearbeitet hat, hatte auf Social Media stolz über sein Liebesleben gepostet und dabei auch intime Details preisgegeben. Die Beziehung scheint ziemlich stabil und liebevoll zu sein, was Selena ebenfalls kürzlich betonte, als sie sagte, dass sie sich in ihrer Partnerschaft mit Benny "am sichersten" fühlt.

Doch bevor Selena ihr Liebesglück mit Benny fand, ließ sie in einem früheren Interview mit Time 100 ihre fünfjährige Single-Zeit Revue passieren. "Viele Leute haben Angst vor dem Alleinsein, und ich habe mich wahrscheinlich zwei Jahre lang mit dem Alleinsein gequält, und dann habe ich es irgendwie akzeptiert", erklärte die Sängerin. Interessanterweise hatte sie sich sogar einen Plan ausgedacht, für den Fall, dass sie bis 35 niemanden finden würde: Sie wollte ein Kind adoptieren.

Auch Benny sprach vor Kurzem bei seinem Auftritt in der "Howard Stern Show" über seine Zukunftspläne und verriet, dass das nächste Ziel in seinem Leben Kinder seien. "Er kann nicht lügen, um sein Leben zu retten. Wenn man ihm eine Frage stellt, wird er sie beantworten", sagte Selena dazu. Dennoch stellte sie klar, dass eine Schwangerschaft momentan nicht auf ihrer Agenda steht: "Ich genieße einfach jeden Moment mit ihm. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt [...]."

Anzeige Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco

Anzeige Anzeige

Getty Images Selena Gomez beim Filmfestival in Cannes 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco

Getty Images Benny Blanco, Musiker

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Selena und Benny heiraten werden? Ja, auf jeden Fall! Nein, ich denke nicht... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de