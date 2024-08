Wegen Scheidung: Amira Pocher musste vor Stress "flüchten"

Amira Pocher (31) und Oliver Pocher (46) befinden sich aktuell immer noch mitten in der Scheidung. Scheinbar gibt es noch einige Dinge zwischen den beiden, die einer Klärung bedürfen. Die Moderatorin äußert sich jetzt in ihrem Podcast "Liebes Leben" zu ihrem Konflikt mit Oli. "Es geht nur um Formalitäten. Es geht nur um eine Umformulierung in der Vereinbarung, und da hat sich die Gegenseite ein bisschen quergestellt", erklärt sie. Aus dem Grund habe sie ihren "Urlaub mehr als notwendig" empfunden – dort sollte ihr niemand Fragen zur Scheidung stellen. "Das ist der Stressfaktor hoch zehn, das ist der Grund, warum ich flüchten musste, warum ich hier einfach zu Kräften kommen muss. Weil ich zeitweise nicht mehr wusste, wie ich das alles packen soll", offenbart Amira.

Der mehrtägige Urlaub in den Bergen habe Amira sehr gutgetan, denn sie habe sich von ihren Sorgen und Gedanken gut ablenken können. Während der kleinen Auszeit sei vor allem ihr Partner Christian Düren (34) eine große Stütze gewesen. Gemeinsam hätten sie Ausflüge unternommen und wären sportlich aktiv gewesen. So hätten die beiden unter anderem die Zugspitze erklommen. Der Urlaub neige sich allerdings bald dem Ende zu, was die Österreicherin traurig findet. "Nach einer Woche merke ich, dass ich jetzt langsam entspanne.", freut sich die 31-Jährige in ihrem Podcast weiter und fügt enttäuscht hinzu: "Aber jetzt reise ich ja schon wieder ab."

Amira und ihr Ex Oliver hatten ihre Trennung im August vergangenen Jahres bekannt gegeben – seitdem läuft ihre Scheidung recht kompliziert ab. Immer wieder gibt es Unstimmigkeiten zwischen dem Ex-Paar. Unter anderem ging es dabei um den gemeinsamen Nachnamen. Olli wollte unbedingt, dass seine Exfrau den wieder ablegt und ihren Mädchennamen annimmt. Anfang des Monats verriet der Comedian in seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt", dass er seinen Willen bekommen hat: "Die Amira Aly, die jetzt übrigens auch demnächst wieder so heißen wird."

Instagram / amirapocher Amira Pocher und Christian Düren mit Freunden im August 2024

ActionPress / Christopher Adolph Amira und Oliver Pocher im Juni 2019 in Köln

