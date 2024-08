Nach Scheidung: Amira Pocher wird ihren Mädchennamen tragen!

Der Namenszoff zwischen Oliver (46) und Amira Pocher (31) ist nun offiziell beendet! Mitten im Scheidungsprozess hatte der Comedian zuletzt von seiner Ex gefordert, seinen Nachnamen abzulegen. Die Moderatorin hingegen wollte diesen gerne behalten – laut ihrer Aussage der gemeinsamen Kinder zuliebe. Jetzt steht fest: Olli bekommt seinen Willen und Amira wird demnächst ihren Mädchennamen annehmen. Das verrät der Entertainer ganz beiläufig in seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt", während er über das Aufeinandertreffen mit seiner Ex vor Gericht spricht: "Die Amira Aly, die jetzt übrigens auch demnächst wieder so heißen wird – auch das haben wir jetzt dementsprechend vor Gericht geklärt – und dementsprechend ihren ursprünglichen Namen wieder [annehmen] wird, und ich, wir sind jetzt vor Gericht..."

Diese Namensänderung kann jedoch erst durchgeführt werden, wenn die Scheidung rechtskräftig ist – und wie Olli in seinem Podcast verrät, ist das noch nicht der Fall. "Das war ein Termin vor Gericht, der stattgefunden hat und wo alles in die Wege geleitet wurde. Aber Rechtskraft ist noch nicht eingetreten", betont der Comedian. Erst wenn Amira und Olli die offiziellen Unterlagen zugestellt werden, sei die Scheidung rechtskräftig und die Ehe auch wirklich beendet. "Ich gehe davon aus, dass das innerhalb der nächsten Tage passiert", vermutet der 46-Jährige.

Der Gerichtstermin vor dem Kölner Familiengericht vor wenigen Tagen sei ohne weitere Probleme vonstattengegangen, wie Bild berichtete. Das habe vor allem daran gelegen, dass die Ex-Partner schon vor dem Termin Einigungen getroffen haben. Die einzige Unruhe im Gerichtssaal soll laut Olli von seinen und Amiras Anwälten ausgegangen sein. Laut Ollis Aussagen im Podcast habe sich die Situation sogar so zugespitzt, dass die Rechtsvertreter den Raum verlassen mussten und das Noch-Ehepaar ohne Rechtsbeistand mit dem Richter gesprochen hätte: "Das war einfach gut, dass die dann gegangen sind und dann dementsprechend wir noch mal geredet haben mit ihm."

Anzeige Anzeige

Action Press Oliver Pocher, Comedian

Anzeige Anzeige

ActionPress Oliver und Amira Pocher

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Überrascht euch Amiras Entscheidung, wieder ihren Mädchennamen anzunehmen? Ja, total! Damit hätte ich nun wirklich nicht gerechnet! Nee, ich habe das schon geahnt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de