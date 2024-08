Sportlich: Amira Pocher und Christian erklimmen Bergspitze

Für dieses Paar ging es hoch hinaus: Amira Pocher (31) gönnt sich aktuell einen Urlaub in ihrer bergigen Heimat in Österreich. Den Trip macht sie allerdings nicht allein – ihr aktueller Schwarm Christian Düren (34) ist ebenfalls mit am Start. Das zeigt das Model jetzt in ihrer Instagram-Story: Auf der Spitze des Schuhflickers posiert das Paar voller Stolz vor einer atemberaubenden Kulisse – und das auf einer Höhe von 2214 Metern! Christian legt seiner lachenden Partnerin liebevoll die Arme um die Taille. Im Hintergrund erkennt man eine Landschaft von Bergen und Tälern, während einige Sonnenstrahlen noch dazu über die Wiesen streichen.

Die Leidenschaft für Sport und Natur scheinen Amira und Christian gemeinsam zu haben. Erst vor Kurzem teilte die Moderatorin einen weiteren sportlichen Schnappschuss von sich und ihrem Lover im Netz: Sie posierten zusammen beim Joggen in der Sonne. Dabei lehnte sich die zweifache Mama vertrauensvoll an die Schulter des Fernsehmoderators und grinste von einem Ohr zum anderen. Dass sich die beiden Turteltauben so offen und glücklich miteinander zeigen, ist noch nicht lange so. Erst im Juli dieses Jahres zeigten sie ihre Liebe das erste Mal öffentlich.

Bevor Amira das Glück mit ihrem Christian fand, war sie mit Oliver Pocher (46) verheiratet gewesen. Allerdings trennten die beiden sich im August 2023, nach vier Jahren Ehe. In den Monaten danach litt die Moderatorin sehr, denn die Scheidung von dem Komiker verlief nicht ganz problemlos. In ihrem Podcast "Liebes Leben" erinnerte sich Amira vor wenigen Tagen an die Termine im Familiengericht. Olivers Anwältin soll sie äußerst unfair und schroff behandelt haben – angeblich wurde ihr sogar vorgeworfen, die gemeinsamen Kinder von Oliver und ihr zu vermarkten.

Instagram / amirapocher Amira Pocher und Christian Düren im August 2024

Getty Images Amira und Oliver Pocher im April 2019

