Rumer Willis postet süßes Kuschelbild mit ihrer Tochter!

Rumer Willis (35) schwelgt im Mutterglück! Im April 2023 wurde die Tochter von Bruce Willis (68) zum ersten Mal Mutter. Gemeinsam mit ihrem Partner Derek Richard Thomas durfte sie sich über eine Tochter namens Louetta freuen. Seit der Geburt teilt die Schauspielerin regelmäßig niedliche Aufnahmen ihres Sprösslings im Netz. Nun postet Rumer ein neues süßes Kuschelfoto mit Louetta auf Social Media!

In ihrer Instagram-Story teilt die 35-Jährige den neuen Schnappschuss von sich und ihrer Tochter. Die ehemalige Dancing with the Stars-Teilnehmerin hat es sich mit Louetta im Bett gemütlich gemacht. Mit müdem Blick, aber lächelnd schaut Rumer in die Kamera, während von ihrem Baby nur der Hinterkopf zu sehen ist.

Ihrer Tochter hat Rumer einiges zu verdanken. Auf Instagram erklärte sie, dass sie durch Louetta zu sich selbst gefunden habe. "Ich habe mich in die kleine Liebe meines Lebens Lou verliebt", schrieb sie zu einem Porträt von sich selbst.

Instagram / rumerwillis Rumer Willis mit ihrer Tochter Louetta

Instagram / rumerwillis Rumer Willis und ihre Tochter Louetta

Getty Images Rumer Willis, 2023

