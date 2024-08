Ashley Benson und Brandon verbringen besonderes Sushi-Date

Ashley Benson (34) und ihr Ehemann Brandon Davis (44) sind im Februar Eltern einer kleinen Tochter geworden. Damit die Liebe der beiden nicht zu kurz kommt, nehmen sie sich immer wieder Zeit zu zweit – so wie jetzt! Auf neuen Fotos verbringen die beiden Schauspieler ein romantisches Date ohne Baby im Restaurant Sushi Park in West Hollywood. Dabei wirken sie so verliebt wie eh und je und grinsen bis über beide Ohren.

Außerdem scheinen der Pretty Little Liars-Star und der 44-Jährige ihre kleine Auszeit zu etwas ganz Besonderem machen zu wollen. Abgesehen davon, dass sie sich schmachtende Blicke zuwerfen, haben sie sich nämlich ordentlich in Schale geschmissen. Ashley strahlt stilsicher in einem langen grünen Seidenkleid, zu dem sie eine schwarze Handtasche und schwarze Schuhe kombiniert. Der "Doubting Tom"-Darsteller dagegen trägt einen weißen Pullover sowie eine schwarze Jeans und Sneaker.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die 34-Jährige und Brandon ohne ihr kleines Wunder auf einem Date in der Öffentlichkeit zeigen. Neben einigen Lunch-Dates verbrachten die zwei erst vergangene Woche einen Pärchenabend – ebenfalls im Sushi Park in West Hollywood. Auf den Schnappschüssen wirkte ihre gemeinsame Zeit aber entspannter: Ashley und ihr Liebster schlenderten Hand in Hand und völlig gelassen zum Restaurant.

Getty Images Bradon Davis und seine Ehefrau Ashley Benson, im Mai 2024

ActionPress / Roger / BACKGRID Brandon Davis und Ashley Benson im August 2024

