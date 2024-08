Dua Lipa und ihr Callum tauschen heiße Küsse auf Ibiza aus

Dua Lipa (29) und Callum Turner (34) teilen ihre Liebe mit der ganzen Welt! Die Musikerin und der Schauspieler befinden sich derzeit im Ibiza-Urlaub – und lassen es auf der spanischen Insel jetzt ordentlich heiß werden. Auf den Fotos, die TMZ vorliegen, genießt das Paar die strahlende Sonne, während es an einer felsigen Küste liegt – und als sich Callum über seine Freundin beugt, tauschen die beiden leidenschaftliche Küsse aus.

Bei ihrer Auszeit im Mittelmeer handelt es sich um Duas jährlichen Geburtstagsurlaub. Dieses Jahr ist die "Don't Start Now"-Interpretin 29 geworden – und feierte dies mit einem sexy Beitrag auf Instagram. Die Bilder zeigten sie in einem knappen orangefarbenen Bikini, den sie unter einem transparenten Glitzeroberteil trug. Dazu kombinierte sie goldenen Schmuck und setzte sich neben ein paar Luftballons und Palmen gekonnt in Szene.

Es ist aber nicht das Einzige, was die Britin in den vergangenen Wochen mit ihren Followern teilte. Im Netz veröffentlichte Dua nämlich einen Post, mit dem sie zeigte, dass sie aus ihrer Liebe zu Callum – den sie seit Anfang des Jahres datet – kein Geheimnis macht. Auf dem Schnappschuss posierte sie am Rande eines Festivals eng mit dem Phantastische Tierwesen-Darsteller. Während ihr Liebster seine Hand liebevoll um ihre Hüfte gelegt hatte, strahlte die "Houdini"-Sängerin bis über beide Ohren.

Anzeige Anzeige

Instagram / dualipa Dua Lipa an ihrem 29. Geburtstag

Anzeige Anzeige

Instagram / dualipa Callum Turner und Dua Lipa im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefallen euch Dua und Callum als Paar? Ich finde, die beiden passen perfekt zusammen! Ich glaube nicht, dass die Beziehung lange hält. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de