Dua Lipa feiert ihren 29. Geburtstag in einem knappen Bikini

Dua Lipa (29) hat ihren 29. Geburtstag auf Instagram mit atemberaubenden Fotos gefeiert. Die britisch-albanische Musikerin posiert auf ihren neuen Schnappschüssen in einem knappen orangefarbenen Bikini, den sie unter einem transparenten Glitzeroberteil trägt. Dazu kombiniert sie eine auffällige goldfarbene Halskette, Armbänder und einige Ringe. Ihre Haare hat sie zu einem strengen Zopf zusammengebunden. Mit einem strahlenden Lächeln und Ballons in der Hand setzt sie sich umringt von Palmen gekonnt in Szene.

Zu der Bilderreihe schreibt die "Don't Start Now"-Interpretin noch eine Nachricht an ihre Fans. "29! Und das Leben wird immer besser! Danke für eure Nachrichten zu meinem Geburtstag! Ich liebe euch", betont der Popstar voller Stolz auf der Fotoplattform. Ihre Bewunderer ließen es sich auch nicht nehmen, ihr in der Kommentarspalte unzählige Komplimente zu hinterlassen. "Alles Gute zum Geburtstag, du Legende" oder auch "Mit dir wird das Leben immer schöner", schwärmen beispielsweise zwei User.

Dua kann im Alter von 29 Jahren schon auf eine beachtliche Karriere zurückblicken. Die Sängerin feierte mit ihren Alben "Dua Lipa", "Future Nostalgia" und "Radical Optimism" große Erfolge. Für ihr musikalisches Talent wurde sie unter anderem bereits mit drei Grammy Awards geehrt. Außerdem füllte sie mit ihrer "Future Nostalgia"-Tour weltweit große Hallen. Laut Sunday Times zählt sie mit einem Vermögen von umgerechnet rund 105 Millionen Euro zu den 30 reichsten Personen Großbritanniens unter 35.

Dua Lipa an ihrem 29. Geburtstag

Dua Lipa, Time 100 Gala, 2024

