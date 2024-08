Erwischt: Kate Hudson teilt pikantes Bild ihres Verlobten

Kate Hudson (45), ihr Verlobter Danny Fujikawa (38) und ihre gemeinsame Tochter Rani (5) reisen aktuell durch die USA. Auf ihrem Instagram-Kanal teilt die "Liebe auf Umwegen"-Darstellerin einige Schnappschüsse von ihrer Zeit in Las Vegas. Vor allem das letzte Bild hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Danny, der auf dem Selfie im Hintergrund zu sehen ist, hat offensichtlich nicht damit gerechnet, fotografiert zu werden. Während die Schauspielerin in die Kamera strahlt, versucht der Musiker etwas unbeholfen, seine Hose mitsamt seiner Unterhose anzuziehen. Allem Anschein nach ist Danny unten ohne, denn er bedeckt seinen Schritt mit einem Shirt. "Was in Vegas passiert, landet auf Instagram? Kurzer und lustiger Roadtrip-Zwischenstopp", scherzt Kate in der Bildbeschreibung.

Kates Followern ist das etwas peinliche Foto natürlich nicht entgangen. "Das letzte Foto!", schreibt ein User und fügt seinem Kommentar etliche lachende Emojis an. "Ich bin mir nicht sicher, welcher Po knackiger aussieht", witzelt ein anderer Nutzer und spielt damit auf eins der weiteren Bilder an, auf dem Kate im Bikini aus dem Pool steigt. In einem Kommentar betont ein Fan der "Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen?"-Darstellerin, wie sehr er ihre herrlich normale Art schätzt: "Du bist einfach einer meiner Lieblinge. Verdammt bodenständig. Genau wie wir sie mögen. Mach weiter so!"

Kate und Danny sind bereits seit 2017 ein Paar. Im Jahr 2018 erblickte ihre Tochter Rani Rose das Licht der Welt. Dazu wäre es wohl nie gekommen, wenn die "Fremd Fischen"-Darstellerin nicht in Therapie gewesen wäre. Wie Kate einst im "Call Her Daddy"-Podcast ausplauderte, hatte sie lange Zeit eine gewisse Anziehungskraft gegenüber "wilde[n] Männer[n]" verspürt. Ihr Therapeut habe ihr allerdings dazu geraten, das Flirten für eine Weile sein zu lassen, um sich auf sich selbst zu konzentrieren. Kate ist sich sicher: "Wenn ich das nicht getan hätte, wäre ich nie bei Danny gelandet, denn Danny ist einfach so ein guter Mann und ich bin mir nicht sicher, ob ich mich früher zu einem guten Mann hingezogen gefühlt hätte."

Anzeige Anzeige

Instagram / katehudson Kate Hudson im August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / https://www.instagram.com/katehudson/ Kate Hudson, Danny Fujikawa und Tochter Rani

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch Kates Schnappschuss von Danny? Ich finde das Foto superwitzig! Ich finde das irgendwie unangebracht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de