Ed Westwicks Verlobte Amy feiert Junggesellinnenabschied!

Amy Jackson (32) lässt Fans an ihrem luxuriösen Junggesellinnenabschied teilhaben, den sie vor ihrer Hochzeit mit Ed Westwick (37) in London feierte. Auf Instagram teilt das Model nun einige Schnappschüsse des besonderen Tages. Unter anderem postet sie ein Foto, das sie in einem knappen weißen Bikini in einem Pool zeigt. Auch eine Bootstour auf der Themse sowie eine Fahrt mit einer großen weißen Limousine gehörten offenbar zu den Highlights ihres Junggesellinnenabschieds. Dazu schreibt sie: "Hühner in der Stadt. Was für ein Wochenende zum Aufwärmen für unsere #WestwickWedding."

Der Gossip Girl-Star hatte seiner Liebsten Anfang des Jahres während eines Skiurlaubs in Gstaad in der Schweiz einen Heiratsantrag gemacht. Über eine Liebelei der beiden wurde schon 2021 gemunkelt, am Valentinstag 2022 machten sie ihre Liebe dann auf Instagram öffentlich. "Frohen Valentinstag, Baby – für immer dankbar für die endlosen Lacher und die ultimative Liebe", schrieb Amy damals. Das Paar zog letztes Jahr in ein neues Zuhause in der Nähe von London und ist seither mit Renovierungsarbeiten beschäftigt.

Ob die Turteltauben nach der Hochzeit auch die Familienplanung in Angriff nehmen? Bereits im Oktober des vergangenen Jahres plauderte Ed im Interview mit Hello! nämlich aus, dass er "hundertprozentig" Kinder haben und unbedingt heiraten wolle. "Ich bin in einem wundervollen Haushalt aufgewachsen, in dem meine Mutter und mein Vater verheiratet waren. Meine Eltern haben sich bis zum Schluss heftig geliebt. Ich habe sie und ihre Beziehung vergöttert", erklärte er damals und betonte, dass er sich genau das auch für sich selbst wünscht.

Instagram / iamamyjackson Amy Jackson, Schauspielerin

Getty Images Amy Jackson und Ed Westwick 2024

