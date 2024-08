"Glücklich": Sandy Meyer-Wölden bestätigt neue Beziehung

Jetzt macht sie es offiziell! Vor wenigen Tagen machten Gerüchte die Runde, dass Sandy Meyer-Wölden (41) wieder Schmetterlinge im Bauch hat – und tatsächlich: Jetzt bestätigt die Ex-Frau von Oliver Pocher (46) die tollen Neuigkeiten. "Ja, ich bin glücklich. Ich bin happy. Es ist alles frisch, mal schauen, was die Zukunft bringt", freut sich das Model in dem Podcast "Die Pochers - Frisch recycelt" und betont zudem: "Natürlich ist man da sehr realistisch. Wir haben ja alle Ehen, Kinder, Beziehungen, Vergangenheit hinter uns und ja, man geht da mit offenem Herzen dran und schaut, was die Zukunft so bringt."

Laut einem Bericht von Bild handle es sich bei Sandys neuem Partner um den Unternehmer Alexander Müller. Angeblich lernten sie sich bei einer Veranstaltung für Coaching und Persönlichkeitsentwicklung kennen. Im Podcast gewährt Oliver auch einige Einblicke in die gemeinsame Freizeitgestaltung – er hat den Neuen seiner Ex nämlich schon kennengelernt. Die beiden haben "vor fünf, sechs Jahren" zusammengearbeitet. Außerdem waren sie gemeinsam bei einem Rammstein-Konzert und besuchten zuletzt zu dritt die Show von Superstar Adele (36) in München.

Sandy krempelte ihr Leben zuletzt ordentlich um – die Podcasterin zog gemeinsam mit ihren Kids von ihrer Wahlheimat Miami zurück nach Deutschland. Im gemeinsamen Podcast erklärte sie dazu: "Die erste Breaking News des Tages: Wir sind wieder offiziell da, in Deutschland. [...] Die Kinder und ich haben uns entschlossen, nach einer großen Familiensitzung, [...] dass wir offiziell wieder nach Köln kommen!" Den Umzug begründete die stolze Mutter damit, dass sie in Deutschland "beruflich total eingebunden" sei.

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden, 2024

Getty Images Sandy Meyer-Wölden im Juni 2022 in Berlin

