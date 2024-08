Groß geworden: Tom Bradys Sohn Jack feiert 17. Geburtstag

Der international bekannte American-Football-Star Tom Brady (47) hat Grund zur Freude: Sein Sohn Jack (17) feiert am Donnerstag seinen 17. Geburtstag! Der weltberühmte ehemalige NFL-Quarterback teilt an diesem besonderen Ehrentag eine Reihe von Schnappschüssen auf seinem offiziellen Instagram-Kanal. Wie man dort sehen kann, ist sein Nachwuchs jetzt auf Augenhöhe mit Tom – wortwörtlich! Unter den sportlichen Familieneinblicken verfasst der stolze Vater liebevolle Zeilen für das mittlerweile ziemlich groß gewachsene Geburtstagskind: "Alles Gute zum 17. Geburtstag für den nettesten, süßesten und aufmerksamsten 17-Jährigen, den ich kenne!"

Er führt seine Gratulationen rührend weiter aus. So schwärmt der Athlet: "Du bist wirklich ein Segen in meinem Leben, und ich bin so dankbar, dass ich dich zu einem jungen Mann heranreifen sehen darf." Dabei betont er auch, was Jack aus seiner Sicht so einzigartig macht: "Deine Liebe zur Familie, zu Freunden, zur Schule, zur Leichtathletik, deine harte Arbeit und deine Hingabe zu allem, in das du deine Energie steckst, sind nur einige deiner erstaunlichen Eigenschaften." Zum Abschluss seines Textes unterstreicht er noch einmal rührend, wie viel ihm die gemeinsame Zeit bedeutet und dass er ihn für immer lieben werde.

Nicht nur mit seinem ältesten Sohn verbringt Tom den Fotos zufolge sehr gerne seine Freizeit, sondern auch mit seinen anderen beiden Kindern Benjamin (14) und Vivian Lake (11). Erst kürzlich genoss der NFL-Star mit Vivian eine unvergessliche gemeinsame Zeit in Paris bei den Olympischen Spielen 2024. Der US-Amerikaner teilte von dem Vater-Tochter-Ausflug persönlich einige Aufnahmen auf Instagram. Unter dem Post blickte er dankbar auf die vergangenen Tage zurück: "Wir haben Athleten aus vielen Sportarten und Ländern gesehen, aber es war besonders bedeutungsvoll, mit meiner Tochter hier zu sein und die stärksten Frauen, die ich je gesehen habe, zu beobachten."

Instagram / tombrady Tom Brady (r.) und sein Sohn Jack

Instagram / tombrady Tom Brady mit seiner Tochter Vivian in Paris 2024

