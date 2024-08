Kündigt Jute$ hier die baldige Hochzeit mit Demi Lovato an?

Seit etwa zwei Jahren gehen Demi Lovato (32) und Jute$ nun schon gemeinsam durchs Leben. Im vergangenen Dezember folgte die Verlobung. Bisher äußerten sich die beiden nicht dazu, wann die Hochzeit stattfinden soll. Doch möglicherweise deutet der Musiker in seinem Instagram-Beitrag anlässlich Demis Geburtstags an, dass es schon bald so weit sein könnte. In der Bildbeschreibung gratuliert er der Camp Rock-Bekanntheit zunächst mit liebevollen Worten zu ihrem Ehrentag. Viel interessanter ist jedoch das Postskriptum, das er an Demi richtet: "PS: Ich kann es kaum erwarten, deinen hübschen Hintern zu heiraten."

Jute$' Follower sind ganz aus dem Häuschen und bringen ihre Freude in der Kommentarspalte zum Ausdruck. "Ich habe noch nie in meinem Leben zwei Menschen gesehen, die ich so sehr auf ewig als Paar sehen wollte", heißt es zwischen zahlreichen Geburtstagswünschen in einem Kommentar. Ein weiterer Nutzer schreibt: "Ich bin so glücklich, dass Demi endlich die Liebe und Hingabe bekommt, die sie verdient." Die Fans des Kanadiers scheinen sich sicher zu sein, dass Demi und er perfekt füreinander sind. "Pass gut auf sie auf, du wirst niemanden treffen, der besser ist als sie", betont ein anderer Follower.

Anfang des Jahres glaubte ein Insider im Interview mit OK! zu wissen, dass Jute$ und Demi sich mit der Trauung noch etwas Zeit lassen wollen. Demi verriet gegenüber People allerdings, dass sie sich bereits mitten in der Planungsphase befinde. Sie habe sich schon einige Ideen auf einem Moodboard im Netz abgespeichert. Auch für ein Brautkleid suche die 32-Jährige schon fleißig nach Inspiration. Diesbezüglich ist Demi jedoch traditionell: Ihren Hochzeitslook will sie auf jeden Fall vor ihrem Verlobten geheim halten.

Anzeige Anzeige

Instagram / ddlovato Demi Lovato mit ihrem Verlobten

Anzeige Anzeige

Getty Images Jute$ und Demi Lovato im Jahr 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Demi und Jute$ bald vor den Traualtar treten? Ja, das kann ich mir gut vorstellen! Nee, sie lassen sich bestimmt noch etwas Zeit damit. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de