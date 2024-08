Meilenstein: Billie Eilish ist meistgestreamte Künstlerin

Für Billie Eilish (22) läuft es aktuell mehr als rund – jetzt kann sie einen neuen riesigen Erfolg feiern! Auf Instagram teilt die "Bad Guy"-Interpretin ihren großen Meilenstein: Sie ist mit über 100 Millionen monatlichen Hörern auf der Streaming-Plattform Spotify die meistgehörte Künstlerin der Welt. Darüber ist Billie glücklicher denn je, wie sie kommentiert: "Nummer Eins in der Welt auf Spotify, ich kann es wirklich nicht glauben!" Ihren Triumph verdanke die Sängerin ihren Fans: "Ich liebe euch alle so sehr, das ist so verrückt!" Und es gibt noch einen Grund zum Feiern: Sie ist erst die dritte und auch jüngste Künstlerin, die die 100 Millionen Hörer geknackt hat.

Die schöne Nachricht kommt für Billie drei Monate nach ihrem dritten Album "Hit Me Hard And Soft". Ihr Werk wurde von ihrem Bruder und langjährigen Mitarbeiter Finneas O'Connell mitproduziert und geschrieben. Während ihrer Zusammenarbeit habe das Geschwisterduo aber auch mal Streit gehabt, wie Billie vor wenigen Wochen bei "Hot One Versus" offenbarte: "Finneas ist oft barfuß oder trägt sehr schmutzige Schuhe. Er packt seine Füße oft auf den Tisch. Ich bin quasi direkt neben ihm – und mein Gesicht auch."

Dass ihr Erfolg aber auch Schattenseiten haben kann, wurde der 22-Jährigen schon zu Anfang ihrer Bekanntheit klar. "Ich habe alle meine Freunde verloren, als ich berühmt wurde. Buchstäblich alle, bis auf eine", offenbarte sie im Podcast "Miss Me?". Nach einer längeren Zeit habe sie aber wieder Kontakt zu ihren alten Freunden aufgenommen: "Ich habe jetzt einen Freundeskreis! Ich könnte buchstäblich deswegen weinen. Das ist das Beste, was mir je passiert ist." Mit ihnen kann Billie ihren großen Erfolg sicherlich jetzt feiern!

Getty Images Finneas O'Connell und Billie Eilish bei den Oscars 2024

Getty Images Billie Eilish im März 2024

