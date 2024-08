So süß ehrt Gisele Tom Bradys Sohn Jack zum 17. Geburtstag

Tom Bradys (47) ältester Sohn Jack feierte gestern seinen 17. Geburtstag. Anlässlich dessen bekommt der Promispross nicht nur von seinem Vater herzliche Glückwünsche geschickt: Auch seine Ex-Stiefmutter Gisele Bündchen (44) gratulierte ihm mit einem niedlichen Post auf Social Media – und das, obwohl die Ehe zwischen dem Model und dem NFL-Star schon lange vorbei ist! In ihrer Instagram-Story teilt die Familienmutter zwei gemeinsame Bilder mit Jack. Auf dem einen ist er noch ein kleiner Junge, auf dem zweiten ist er einen Kopf größer als Gisele und legt seinen Arm um sie. "Alles Gute zum Geburtstag für diese süße Erdnuss! Die zu einem schönen, freundlichen und unglaublichen jungen Mann geworden ist. Wir sind so glücklich, dich in unserem Leben zu haben", schreibt die 44-Jährige dazu.

Auch Tom teilte zum Ehrentag seines Erstgeborenen eine Reihe an Fotos auf Instagram. So ist Jack unter anderem mit seinen Halbgeschwistern Benjamin und Vivian zu sehen oder beim Golfen mit seinem Papa. "Herzlichen Glückwunsch zum 17. Geburtstag an den nettesten, süßesten, fürsorglichsten 17-Jährigen, den ich kenne. Du bist wirklich ein Segen in meinem Leben und ich bin so dankbar, dich zu einem jungen Mann reifen zu sehen", schwärmt der ehemalige Footballstar unter seinem Beitrag.

Jack, der eigentlich John Edward Thomas Moynahan heißt, stammt aus Toms früherer Beziehung mit der Schauspielerin Bridget Moynahan (53). Die "Blue Boods"-Darstellerin und der Sportler gingen von 2004 bis Ende 2006 gemeinsam durchs Leben. Als ihr Sohnemann im August 2007 das Licht der Welt erblickte, waren die zwei bereits getrennt. 2009 kam Tom mit Gisele zusammen – das heißt, der ehemalige Victoria's Secret-Engel kennt Jack mindestens seit seinem zweiten Lebensjahr.

Instagram / gisele Gisele Bündchen mit Tom Bradys Sohn Jack

Instagram / tombrady Tom Brady mit seinem Sohn Jack beim Golfen

