Süßes Foto: Heinz Hoenigs jüngste Kinder schenken ihm Kraft

Heinz Hoenig (72) durchlebt momentan eine schwierige Zeit. Seit über 100 Tagen liegt der Schauspieler im Krankenhaus und kämpft um sein Leben. Doch wie seine Frau Annika Kärsten-Hoenig (39) in einem emotionalen Instagram-Post zeigt, sind es vor allem die zwei gemeinsamen Kinder, die dem "Das Boot"-Darsteller die nötige Kraft geben. "Für euch... lohnt sich das alles", schreibt sie zu einem süßen Foto der Brüder Juliano und Jianni, die eng aneinandergeschmiegt im Bett schlafen.

Seit Heinz ins Krankenhaus eingeliefert wurde, hat sich der Alltag der Familie komplett verändert. Annika ist mit ihrem Nachwuchs nach Berlin gezogen, um näher bei ihrem Mann sein zu können, der in der Hauptstadt behandelt wird. Dort verbringt die 39-Jährige viel Zeit an seinem Krankenbett, wo sie ihn regelmäßig besucht und mit ihm Übungen macht. "Verbunden werden auch die 'Schwachen' stark!", ergänzt sie in ihrem emotionalen Post. Trotz der schwierigen Situation versucht Annika, ihren kleinen Söhnen so gut wie möglich Normalität zu vermitteln und die herausfordernde Zeit behutsam zu erklären.

Vor wenigen Tagen meldete sich Heinz in einer persönlichen Videobotschaft selbst zu Wort. In einem Clip, welcher RTL vorliegt, sagte der 72-Jährige: "Hallo Fans, liebe Kollegen. Ich möchte mich ganz aufrichtig bei euch bedanken, die ihr mir so geholfen habt. Ich bin zwar noch im Krankenhaus, es wird alles repariert [...]. Es wird alles gut." Wenige Tage zuvor musste Heinz wiederbelebt werden.

Instagram / anni.ka_hoenig Annika Kärsten-Hoenig und Heinz Hoenigs Kinder Juliano und Jianni

Instagram / anni.ka_hoenig Annika Kärsten-Hoenig und ihr Ehemann Heinz Hoenig

