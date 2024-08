"The Valley" gefährdet? Brittany Cartwright meidet Ex Jax

Eigentlich sollten Brittany Cartwright (35) und Jax Taylor (45) bald wieder für die Realityshow "The Valley" vor der Kamera stehen. Doch nach ihrer Trennung scheinen sie sich aus dem Weg zu gehen. Das könnte nun auch den Dreharbeiten der zweiten Staffel im Wege stehen, denn offenbar will vor allem Brittany aktuell keinen Kontakt zu ihrem Ex. "Zu diesem Zeitpunkt sind die beiden nicht in der Lage, zusammen im selben Raum zu sein oder miteinander zu kommunizieren. Brittany hat ihre Grenze erreicht und bleibt stark, um das Beste für sich und ihren Sohn zu tun", verrät ein Insider gegenüber People. Sie sei nicht daran interessiert, in Zukunft noch einmal etwas mit Jax "zu tun zu haben".

Jax soll sich derweil aufgrund seines mentalen Zustands Hilfe in einer Klinik gesucht haben, weshalb seine Rückkehr ans Set wohl nicht sofort stattfinden wird. Aber laut der Quelle wolle er unbedingt wieder drehen: "Jax wird zu den Dreharbeiten von 'The Valley' für die zweite Staffel zurückkehren, nachdem er seinen Aufenthalt in einer psychiatrischen Einrichtung beendet hat. Es war eine harte Zeit für ihn." Allerdings habe er Brittanys volle Unterstützung bei der Behandlung – vor allem im Hinblick auf den gemeinsamen Sohn. Das Familiendrama der beiden soll auch Teil der neuen Staffel "The Valley" sein und die "schockierenden Details an die Oberfläche bringen".

Die Trennung von Brittany und Jax begann im Frühjahr dieses Jahres mit einer Beziehungspause. Auch wenn die beiden zunächst noch an ihrer Ehe arbeiten wollten, scheint ein Comeback mittlerweile weit entfernt. Zu den Gründen für das Ehe-Aus äußerte Jax sich im Mai in der Show "Watch What Happens Live With Andy Cohen". "Ich mache gerade eine Menge Dinge mit meiner mentalen Gesundheit durch. Es ist ein wirklich schwieriger Prozess", offenbarte der US-Amerikaner. Das habe unter anderem dazu geführt, dass er und Brittany Probleme im Schlafzimmer hatten.

Instagram / brittany Brittany Cartwright und Jax Taylor mit ihrem Sohn Cruz

Instagram / mrjaxtaylor Brittany Cartwright und Jax Taylor, TV-Stars

