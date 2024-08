Während Beziehung? Chris Martin traf sich mit Model in Rom

Die Beziehung von Chris Martin (47) und Dakota Johnson (34) wirft in letzter Zeit viele Fragen auf. Kürzlich wurde berichtet, dass der Sänger und die Schauspielerin sich getrennt haben sollen. Der Pressesprecherin der "Fifty Shades of Grey"-Berühmtheit zufolge seien sie aber "glücklich zusammen". Dem wollen jedoch nicht alle Glauben schenken: Gegenüber DeuxMoi äußert ein Insider, dass Dakota und Chris "definitiv getrennt" seien. Zudem sei sich die Quelle sicher, dass der Musiker sich bereits anderweitig umgeschaut habe. "Chris Martin hat sich vor ein paar Wochen in Rom mit einem italienischen Model getroffen", heißt es. Ob das nach einer möglichen Trennung passierte oder ob der Songschreiber seiner Partnerin fremdgegangen ist, bleibt unklar.

Ein weiterer Informant sei jedoch ebenfalls überzeugt, dass die Beziehung zwischen Chris und Dakota aus sei. Als die "Madame Web"-Darstellerin nicht in der Stadt war, habe der Coldplay-Star seine Sachen gepackt und sei aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen, ohne es ihr zu sagen. "Sie kam nach Hause und er war weg", behauptet die Quelle. Eine öffentliche Trennung gebe es nur nicht, weil Dakota das nicht wolle. Sie plane, "es auf ihre Art" zu machen.

Ob das Paar wirklich getrennt ist, das Ganze nur eine Beziehungspause war oder ob sie aktuell "glücklich zusammen" sind, bleibt also weiterhin offen. Eine kurzzeitige Unterbrechung sei in ihrer Beziehung allerdings nichts Neues, wie ein Informant kürzlich verriet. Aufgrund verschiedener Probleme hatten Chris und Dakota "in der Vergangenheit auch Pausen eingelegt". Wie genau diese Pausen ausgesehen haben, erklärte die Quelle im Interview mit People allerdings nicht.

Getty Images Chris Martin, Sänger

Backgrid / Action Press Chris Martin und Dakota Johnson in Aspen

