Chris Martin und Dakota Johnson legten Beziehungspausen ein

Dakota Johnson (34) und Chris Martin (47) scheinen aktuell auf Wolke sieben zu schweben – trotz kursierender Gerüchte über eine Trennung. Die Sprecherin der Schauspielerin stellte vergangene Woche gegenüber People klar: "Sie sind glücklich zusammen." Dies bestätigt auch ein Insider. Doch laut ihm lief es bei dem Paar nicht immer so gut: "Natürlich gab es Probleme und sie haben in der Vergangenheit auch Pausen eingelegt." Wann und wie lange die beiden zeitweise getrennt waren, verrät die Quelle nicht, fügt aber hinzu: "Sie lieben beide ihre Karrieren. Sie bringen die Dinge so gut wie möglich unter einen Hut. [...] Momentan läuft es großartig zwischen ihnen."

Der Musiker tourt mit seiner Band Coldplay durch die Welt, seine Partnerin hat in den vergangenen Monaten drei Streifen herausgebracht und stand mit Chris Evans (43) für den Film "Materialists" vor der Kamera. Da die beiden beruflich sehr eingespannt sind, sehen sie sich aktuell also nicht regelmäßig. Diese Situation befeuert immer wieder die Gerüchteküche. "Ihre Beziehung funktioniert, weil sie beide sehr unabhängig sind und auch ein Leben außerhalb ihrer Beziehung haben. Immer wenn sie eine Weile nicht zusammen gesehen werden, gibt es Trennungsgerüchte", schildert der Tippgeber.

Chris und Dakota sind entgegen der Gerüchte also superhappy miteinander. Das Paar hatte sich 2017 kennen und lieben gelernt. Wie eine andere Quelle dem Magazin zuvor verriet, sollen die zwei sogar bereits seit einigen Jahren verlobt sein – mit einer Hochzeit wollen sie sich aber nicht stressen lassen. Die Shades of Grey-Darstellerin könnte sich wohl auch Kinder mit dem Briten vorstellen. "Ich bin jetzt an einem Punkt angekommen, an dem ich wirklich alles erleben möchte, was das Leben zu bieten hat", verriet sie im Interview mit Bustle. Und weiter: "Wenn es für mich bestimmt ist, dann bin ich offen dafür."

Chris Martin, Coldplay-Star

Dakota Johnson und Chris Martin im Mai 2022

