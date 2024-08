Jack Blues: So kommt der Name von Justin Biebers Baby an

Justin Bieber (30) und seine Frau Hailey (27) sind zum ersten Mal Eltern geworden – der Sänger und das Model durften ihren kleinen Sohnemann namens Jack Blues auf der Welt begrüßen. Aber wie kommt der Name des Bieber-Babys bei den Promiflash-Lesern an? In einer aktuellen Umfrage [Stand: 24. August; 13:00 Uhr] deutet sich an, dass die Fans ziemlich zwiegespalten sind. 315 von insgesamt 610 Teilnehmern – also 51,6 Prozent des Gesamtergebnisses – gaben an, dass ihnen der Name total gut gefällt. 295 User – also 48,4 Prozent – stimmten hingegen dafür ab, dass Jack Blues gar nicht ihren Geschmack trifft.

Aber welche Bedeutung hat der Name eigentlich für die Biebers? Jeremy Bieber (49) – der Vater des kanadischen Musikers – heißt mit Zweitnamen Jack. Offenbar ist der Name also eine Hommage an Justins Papa. Zu ihm hatte der "Love Yourself"-Interpret lange Zeit keinen Kontakt, denn nachdem sich seine Eltern getrennt hatten, wuchs er ohne ihn auf. Inzwischen pflegen die beiden aber ein gutes Verhältnis zueinander.

Am Samstagmorgen machten Justin und Hailey die tolle Neuigkeit publik. Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte der Popstar ein niedliches Foto, auf dem das Füßchen seines Babys zu sehen ist. Zu dem ersten öffentlichen Schnappschuss seines Nachwuchses schrieb der Sänger voller Stolz: "Willkommen zu Hause. Jack Blues Bieber." Auch Hailey meldete sich kurze Zeit später zu Wort. Sie repostete Justins Beitrag und versah ihn zudem mit einem Teddy- und einem blauen Herz-Emoji.

Instagram / justinbieber Justin Bieber und Hailey Bieber im Mai 2024

Instagram / justinbieber Model Hailey Bieber mit Jack Blues Bieber

