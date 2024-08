Justin Baldoni hatte eine "ungesunde Beziehung" zu Pornos

Justin Baldoni (40) ist aktuell auf den Kinoleinwänden mit dem Film "It Ends With Us" zu sehen. Dort geht es um das sensible Thema häusliche Gewalt. Gemeinsam mit Blake Lively (36) schlüpfte er in die Hauptrollen. Diese bekam bereits einen Shitstorm für ihr angeblich unpassendes Verhalten während der Pressetour. Inmitten der Diskussionen rund um den Film taucht jetzt ein spannendes Gespräch aus dem Jahr 2021 von Justin auf. In dem Podcast "A Life Of Greatness" hatte er über die Probleme "traditioneller Männlichkeit" und seiner "ungesunden Beziehung" zur Pornografie gesprochen.

In dem Gespräch mit der Australierin Sarah Grynberg hatte der 40-Jährige offenbart: "Ich wurde in Pornos eingeführt, als ich zehn Jahre alt war. [...] Lange bevor ich überhaupt eine Erektion haben konnte oder überhaupt wusste, was ich für etwas empfinde." Er habe versucht, "Zuflucht" in den Erotikfilmen zu finden, wenn er "traurig und einsam" gewesen sei. Dann hatte er sich noch zu der Gefahr geäußert, die den Jugendlichen durch die Nutzung droht: "Ich glaube, dass vor allem die Pornos, die sich Jungen ansehen, sehr gewalttätig sind, und weil wir uns nie mit jemandem zusammensetzen, der uns etwas über Einverständnis beibringt, lernen wir es durch Pornos." Daraus hatte Justin geschlussfolgert: "Was haben wir also? Eine ganze Generation von Jungen, die denken, dass es gut ist, wenn ein Mädchen 'Nein' oder 'Stopp' sagt oder 'Das tut weh'."

Hinter den Kulissen des Films "It Ends With Us" kam es wohl zu Streitigkeiten zwischen Justin und der Gossip Girl-Bekanntheit. Die beiden Hauptdarsteller sind sich anscheinend aus dem Weg gegangen, wie ein Insider gegenüber Us Weekly verriet: "Es gab zwei Lager bei dem Film – Team Blake und Team Justin. Dieser kreative Kampf gab den Ton für die negative Erfahrung hinter den Kulissen an und führte dazu, dass sie nicht mehr miteinander sprachen." Schon ab dem Drehbeginn gab es wohl Differenzen zwischen Blake und Justin, die offensichtlich bis heute anhalten – die zwei hatten keinen gemeinsamen Auftritt oder Interview für den Film.

Getty Images Justin Baldoni im Januar 2018

T. JACKSON / BACKGRID Blake Lively und Justin Baldoni am Filmset von "It Ends With Us" im Mai 2023

