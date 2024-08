Justin Baldoni fühlte sich von Blake Lively "ausgegrenzt"

Justin Baldoni (40) und Blake Lively (36) standen für It Ends With Us zusammen vor der Kamera – doch die Zusammenarbeit scheint wohl nicht besonders angenehm gewesen zu sein. Ein Insider verrät gegenüber Us Weekly: "Es gab zwei Lager bei dem Film – Team Blake und Team Justin. Dieser kreative Kampf gab den Ton für die negative Erfahrung hinter den Kulissen an und führte dazu, dass sie nicht mehr miteinander sprachen." Der Co-Star und Regisseur Justin habe sich "ausgegrenzt und verletzt" gefühlt. Blake habe anscheinend öfter Entscheidungen getroffen, "oft ohne Justin oder sein Team zu informieren". Die "kreativen Differenzen" zwischen den beiden haben sich ab dem ersten Tag angestaut.

Dass es der 36-Jährigen nur um das Beste für den Film ging, erklärt eine zweite Quelle gegenüber dem Magazin. "Alle Änderungen oder Eingaben von Blake dienten dazu, den bestmöglichen Film zu schaffen und das Buch zu ehren", sagt der Insider und fährt fort: "Blake war eine Produzentin und arbeitete eng mit Colleen und anderen weiblichen Teammitgliedern am Set zusammen. Ohne [Justins] Input bedeutet nicht, dass [sie] hinter seinem Rücken gehandelt hat." Auch weitere Quellen sagen aus, dass die Gossip Girl-Bekanntheit kein gutes Bild von dem Jane the Virgin-Darsteller gehabt habe.

Die ersten Vermutungen, dass sich die beiden Hauptdarsteller nicht gut verstehen, kamen bei ihren gemeinsamen Auftritten auf. Blake und Justin gingen sich aus dem Weg und vermieden ein Gespräch. Trotz der Tatsache, dass sie in dem Film zusammen spielen, machten sie auf der Premiere keine Bilder zusammen. Besonders auffällig ist allerdings auch, dass die Hauptdarsteller Justin nun nicht mehr auf Instagram folgen. Schon damals berichtete ein Insider gegenüber People: "Es ist nicht alles so, wie es scheint. Es steckt viel mehr hinter dieser Geschichte. Die Hauptdarsteller und [Buchautorin] Colleen Hoover wollen nichts mehr mit [Justin] zu tun haben."

Justin Baldoni, Schauspieler

Brandon Sklenar, Courtney Salviolo, Blake Lively, und Ryan Reynolds in New York

