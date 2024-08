Keine Pocher mehr: Amira heißt auf Social Media jetzt Aly

Mit dieser Änderung setzt Oliver Pochers (46) Ex-Frau Amira (31) ein ganz klares Statement – und zwar, dass sie mit ihm nichts mehr am Hut hat. Die Moderatorin ließ bereits vor einer Weile anklingen, dass sie sich vom Nachnamen ihres früheren Partners verabschieden wird. Dies setzt die Österreicherin jetzt auf Instagram um. Statt einem "Pocher" glänzt ihr Geburtsname auf ihrem Profil: Amira Aly.

Die Fans sind von Amiras Entscheidung total begeistert und sie bekommt viel Zuspruch. "Endlich mit einem vernünftigen Nachnamen. Damit hast du jetzt schon gewonnen, Amira Aly!", freut sich ein Bewunderer für die Beauty. Ihren ersten TV-Auftritt unter ihrem Mädchennamen hat die 31-Jährige bereits heute. Sie tritt gegen Vanessa Mai (32) bei Schlag den Star an. Gegenüber Bild verriet sie zudem: "Ich habe beim Standesamt meine Namensänderung beantragt. Es ist noch nicht offiziell durch, nur noch eine Formalie."

Dass Amira nach der Scheidung von Olli wieder zurück zu ihren Wurzeln geht, plauderte ausgerechnet ihr Ex aus – und das ganz beiläufig in seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt". "Die Amira Aly, die jetzt übrigens auch demnächst wieder so heißen wird", lautete es. Ferner betonte er ebenfalls, dass noch einige rechtliche Dinge geklärt werden müssen, bevor alles offiziell sei. "Das war ein Termin vor Gericht, der stattgefunden hat und wo alles in die Wege geleitet wurde. Aber Rechtskraft ist noch nicht eingetreten", äußerte sich der Komiker.

Getty Images Amira Aly, Moderatorin

Getty Images Oliver und Amira Pocher im Juli 2019 in Berlin

