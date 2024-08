Das wird Amira Pochers erster TV-Auftritt mit altem Namen

Amira Pocher (31) nimmt nach der Scheidung von ihrem Ex Oliver (46) wieder ihren Mädchennamen Aly an – und das nicht nur auf dem Papier. Auch in der Öffentlichkeit möchte die Moderatorin wieder unter ihrem Geburtsnamen auftreten. Ihr erster TV-Auftritt mit dem neuen-alten Namen ist schon fest geplant: Laut Bild-Informationen wird die Brünette am Samstagabend bei Schlag den Star als Amira Aly auftreten – und damit ihre Namensänderung so richtig offiziell machen!

Die Ex des Entertainers meint es offenbar richtig ernst, denn auch die Änderung ihres Instagram-Namens habe Amira bereits beantragt – und mittlerweile wurde dieser auch umgeändert. Bei den Behörden geht es wiederum nicht so schnell vonstatten, wie sie im Interview gegenüber dem Newsportal verrät: "Ich habe beim Standesamt meine Namensänderung beantragt. Es ist noch nicht offiziell durch, nur noch eine Formalie." Doch das hält die Moderatorin trotzdem nicht davon ab, sich bereits auf ihr TV-Namensdebüt zu freuen: "Aber durch meinen Auftritt als Amira Aly bei 'Schlag den Star' kann ich mich schon mal an meinen neuen beziehungsweise alten Namen gewöhnen."

Aufgrund der Namensfrage herrschte wochenlang Zoff zwischen den einstigen Eheleuten. Olli forderte Amira nämlich auf, seinen Namen abzulegen. Die 31-Jährige wollte seinem Wunsch zuerst nicht nachgeben – der gemeinsamen Kinder zuliebe. Letztendlich bekam der Comedian dann aber doch seinen Willen. Nach einem Gerichtstermin bezüglich der Scheidung plauderte er in seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" ganz beiläufig die News aus.

Anzeige Anzeige

ProSieben Vanessa Mai und Amira Pocher bei "Schlag den Star"

Anzeige Anzeige

Instagram / amira_m.aly Amira Pocher und Olli mit dem gemeinsamen Sohn im Januar 2020

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Meint ihr, Amiras Namensänderung wird Auswirkungen auf ihre Karriere haben? Ja, ich denke schon, dass sich die Öffentlichkeit erst einmal an den neuen Namen gewöhnen muss. Nee, ich denke, das wird keine Auswirkungen haben. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de