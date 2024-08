Taylor Swift bricht mit Konzerten Michael Jacksons Rekord

Taylor Swift (34) hat einen über 30 Jahre alten Rekord gebrochen! Die US-amerikanische Pop-Ikone übertraf Michael Jacksons (✝50) Rekord für die meisten Soloauftritte im berühmten Londoner Wembley Stadion während einer einzigen Tournee. Im Rahmen ihrer aktuellen "Eras"-Tour spielte die "Blank Space"-Sängerin insgesamt acht Konzerte in der Location – Michael hielt den Rekord jahrelang mit sieben Shows. Auf ihrem Instagram-Profil feiert Taytay den Erfolg und bedankt sich bei ihren Fans: "Es war eine riesengroße Ehre, die erste Solokünstlerin zu sein, die achtmal während einer Tour in Wembley spielte."

Der Rekord für einen Solokünstler war bisher von dem King of Pop gehalten worden, der im Jahr 1988 während seiner "Bad"-Tour die Bestmarke gesetzt hatte. Mit ihrer Leistung zieht Swift zudem mit der "Progress"-Tour von Take That aus dem Jahr 2011 gleich, die ebenfalls acht Shows im Wembley-Stadion umfasste. Taylors London-Auftritte begannen im Juni und endeten nach fünf weiteren Konzerten im August. Nach einer zweimonatigen Pause wird die "Eras"-Tour im Oktober in Miami fortgesetzt und endet im Dezember in Vancouver. Zu den Höhepunkten ihrer London-Konzerte zählten unter anderem ein Gastauftritt ihres Freundes Travis Kelce (34) und zahlreiche prominente Gäste wie Prinz William (42).

Ein besonderes Highlight war, als Taylors Freund Travis die Bühne bei einem ihrer Juni-Konzerte betrat und sie während eines Songs unterstützte. Weitere Stargäste wie Ed Sheeran (33) und Florence Welch (37) traten ebenfalls bei verschiedenen Shows in der britischen Hauptstadt auf. Ed performte beispielsweise gemeinsam mit Taylor die Hits "Everything Has Changed" und "End Game", während Florence mit ihr den Song "Florida!!!" sang. Zudem überraschte die mehrfache Grammy-Preisträgerin ihre Fans mit einem Musikvideo zu "I Can Do It With a Broken Heart" und einer Live-Premiere des Songs "So Long, London".

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Jackson, Sänger

Anzeige Anzeige

Instagram / taylorswift Taylor Swift und Travis Kelce mit Prinz William, Prinz George und Prinzessin Charlotte

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass Taylor die Shows in London so besonders gestaltet hat? Ich finde das toll! Das war ein Spektakel. Na ja, ich finde es schade, dass sie die Stadt offenbar bevorzugt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de