Rätsel gelöst: So kommt Taylor Swift zur "Eras"-Tour-Bühne

Über die Jahre hat Taylor Swift (34) mit ihrer besonderen Art, Gebäude zu betreten und zu verlassen, schon öfter für einen Lacher gesorgt. Während sie früher in großen Koffern umhergetragen wurde, um nicht von Paparazzi abgelichtet zu werden, hat sie sich für die "Eras"-Tour etwas ganz Besonderes ausgedacht: Den Weg von ihrem Umkleidezimmer bis zur Bühne legt die Sängerin in einem Putzwagen zurück! Wie die Backstage-Szenen in ihrem neuen Musikvideo zum Song "I Can Do It With A Broken Heart" zeigen, steigt sie in ihrem glitzernden Outfit in den fahrbaren Schrank und wird von einem Crew-Mitglied durch die Gänge geschoben.

Taylors Fans sind allerdings sehr clever und haben schon vor Monaten geahnt, dass sich die Musikerin in dem Gefährt befindet. Dennoch waren sie nicht darauf vorbereitet gewesen, wie das Innere des Wagens aussieht. "Sie hat da drinnen tatsächlich eine Lichterkette und Katzendeko!", schreibt ein Fan begeistert auf X. "Da drinnen kleine Katzenfiguren zu haben, ist so typisch für unsere Taylor", "Das ist so süß! Sie fühlt sich einfach immer und überall wie zu Hause!" und "Sie hat auch noch einen kleinen Hocker da drin! Ich kann nicht mehr, das ist so lustig!", schreiben ihre Fans zu den Aufnahmen.

Der europäische Teil der "Eras"-Tour ist nun vorbei. Mit ihren ausverkauften Shows im Londoner Wembley Stadium krönte Taylor die vergangenen Monate voller Konzerte und läutete nun zwei Monate Urlaub ein. Anschließend wird sie bis Dezember ihre kanadischen Fans mit ihrer Performance verzücken. Auch große Hollywoodnamen wollten sich das Ende dieser Ära nicht entgehen lassen. Neben Channing Tatum (44) und Zoë Kravitz (35) waren auch Taylor Lautner und Robert Pattinson (38) vor Ort. Obwohl letzterer wahrscheinlich eher seine Partnerin Suki Waterhouse (32) anfeuerte – die war nämlich eine der Vorbands für Taylor.

Getty Images Taylor Swift und ihre Tänzerinnen bei einem Konzert in Amsterdam im Juli 2024

Instagram / sukiwaterhouse Taylor Swift und Suki Waterhouse

