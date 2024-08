"Aus dem Himmel": Glenn Close schwärmt von "Knives Out 3"

Glenn Close (77) spielt im dritten Teil der Krimi-Reihe "Knives Out" an der Seite von Daniel Craig (56). Und die Zeit am Set wird die Schauspielerin wohl so schnell nicht vergessen. Im Interview mit People kommt sie aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Es war definitiv eine der besten Erfahrungen meines Lebens", freut sich der Hollywoodstar. Der Regisseur Rian Johnson (50) habe sich vor allem bei der Cast-Auswahl selbst übertroffen. "Er hat ein wunderbares Team versammelt und diese Besetzung aus dem Himmel zusammengestellt. Allen voran Daniel Craig, das ist wunderbar", meint die Emmy-Preisträgerin.

Daniel sei jemand, der Glenn mit seinem Schauspieltalent überrasche. Auf die kommenden Dreharbeiten freue sie sich deshalb besonders. "In den nächsten zwei Wochen haben wir eine Szene, in der wir alle im selben Raum sind, und ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was er [Daniel] tut und was er [Rian] tut und was sie [die Darsteller] tun. Es macht so viel Spaß", zeigt sich die 77-Jährige begeistert. Neben ihr werden auch andere Stars wie Jeremy Renner (53), Kerry Washington (47) und Mila Kunis (41) in der Krimi-Komödie zu sehen sein. Der Film ist bereits der dritte Teil der Reihe und trägt diesmal den Titel "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery".

Dass die Produktion von "Knives Out 3" begonnen hat, verkündete Produzent Netflix bereits im Juni. Mit einem Schwarz-Weiß-Bild von Hauptdarsteller Daniel in seiner Rolle als Detektiv Benoit Blanc wurde der Startschuss gegeben. Allerdings bekommt der Brite nun einen ganz neuen Look. Anders als in den ersten beiden Teilen zeigte das Foto ihn mit kinnlanger blonder Mähne. Für die Fans sicher erst einmal gewöhnungsbedürftig, trug der James Bond-Darsteller doch zuvor immer einen strengen Kurzhaarschnitt. Die Vorfreude auf den Krimi ist aber groß und das auch bei Regisseur Rian. "Wir hatten bei jedem dieser Filme das Glück, einige meiner Lieblingsschauspieler zu versammeln, und das ist hier auch der Fall", meinte dieser begeistert im Interview mit Daily Mail.

Getty Images Glenn Close bei der "Four Good Days"-Premiere im Januar 2020 in Park City

Netflix/Rian Johnson Daniel Craig als Benoit Blanc in "Wake up Dead Man: A Knives Out Mystery"

