Chris Hemsworth überrascht auf Ed Sheerans Konzert an Drums

Damit haben Fans von Ed Sheeran (33) ganz und gar nicht gerechnet: Am Samstag gab der Musiker ein Konzert in Bukarest in Rumänien vor rund 70.000 Zuschauern. Während seiner Performance des Hits "Thinking Out Loud" gab es dann eine ziemliche Überraschung – und zwar am Schlagzeug! Kein Geringerer als Thor-Star Chris Hemsworth (41) schwang die Drumsticks. Diesen besonderen Moment teilt der Sänger auf Instagram mit einem Video und erklärt: "Chris hat mir letzten Dezember geschrieben und gesagt, dass er eine Doku über kognitive Gesundheit und die Vorteile des Erlernens eines Instruments dreht. Er kam mich besuchen, hat Schlagzeug gelernt und tritt jetzt auf der Bühne vor 70.000 Leuten auf."

Dass sich der Marvel-Held hervorragend geschlagen hat, finden zumindest seine Fans. In der Kommentarspalte des Social-Media-Beitrags schwärmen sie zum Beispiel: "Stell dir vor, du bist beim Ed-Sheeran-Konzert und hast die Zeit deines Lebens und dann findest du heraus, dass Thor die ganze Zeit Schlagzeug gespielt hat." Ein weiterer Bewunderer meint zudem: "Los geht es, Chris! Er war fantastisch. Er verdient auf jeden Fall einen festen Platz in der Band!"

Auch auf einem Konzert von Coldplay durfte sich das Publikum zuletzt über eine besondere Überraschung freuen: Shawn Mendes (26) trat plötzlich auf die Bühne. Gemeinsam mit Frontmann Chris Martin performte der Sonnyboy den Song "Fix You". Mit dieser emotionalen Interpretation berührte der 26-Jährige zahlreiche Fans, von denen einige seinen Auftritt im Netz Revue passieren ließen. "Diese Überraschung war so wunderschön. Das war mein persönliches Highlight des Abends!", hieß es unter anderem.

