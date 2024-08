Das bereut Rod Stewart an seiner Kindererziehung am meisten

Rocklegende Rod Stewart (79) ist Vater von insgesamt acht Kindern. Sechs davon teilt er sich mit seinen vier Ex-Frauen. Zwei hat er zusammen mit seiner jetzigen Frau Penny Lancaster (53). Im April dieses Jahres sprach der Sänger in der Radio-Talkshow "Sunday with Miriam" so offen wie nie über das Vatersein. Auf die Frage von Show-Host Miriam O'Callaghan, ob er heute ein anderer Vater sei als damals oder ob er denke, dass er immer ein guter Vater gewesen sei, gestand Rod, dass er die Erziehung von zwei seiner Kinder verpasst habe. "Ich denke, die meisten Väter denken, dass sie Fehler gemacht haben. Ich glaube, mein großer Fehler war, dass ich Ende der 70er, Anfang der 80er-Jahre viel Zeit auf Tour verbracht habe, weg von zu Hause", gab der 79-Jährige wehmütig zu und fuhr fort: "Ich habe die Kindheit von Kim und Sean verpasst. Das habe ich aber inzwischen nachgeholt."

Seinen Beruf komplett an den Nagel zu hängen, kommt für den Vollblutmusiker dennoch nicht infrage. Im Interview gestand Rod nämlich zugleich: "Ich verbringe viel Zeit zu Hause mit den Kindern, aber man kann mich nicht davon abhalten, auf Tournee zu gehen." Hinsichtlich dessen habe der "Forever Young"-Interpret seine ehemaligen Partnerinnen sogar davor gewarnt, eine Beziehung mit ihm einzugehen. "Ich sagte ihnen jeweils: 'Schau, du weißt, worauf du dich eingelassen hast. Erwarte nicht, dass ich das jetzt aufgeben werde. Das ist es, was ich liebe'", stellte der achtfache Vater klar. Privates und Berufliches unter einen Hut zu bekommen, scheint keine so leichte Aufgabe für den Rockstar zu sein. Dennoch gab der 79-Jährige seinen Ex-Frauen hoffnungsvoll zu verstehen: "Es gibt irgendwo einen goldenen Mittelweg."

Erst in diesem Jahr erhielten Fans einen seltenen Einblick in Rods Familienleben. Im März veröffentlichte der 79-Jährige ein Foto auf seinem Instagram-Profil, auf dem er gemeinsam mit drei seiner Söhne am Rande eines Eishockey-Spiels posiert. Auf dem Schnappschuss lächelt der britische Musiker neben seinen Kindern Aiden, Alastair und Liam verschmitzt in die Kamera. Während die Jungs den Vater-Sohn-Tag in lässigen Outfits verbringen, trägt das Familienoberhaupt ein weißes Hemd mit Krawatte und einen schwarzen Mantel. "So stolz wie ein Vater nur sein kann", kommentiert der "Sailing"-Interpret freudig unter dem Foto.

Getty Images Rod Stewart und Penny Lancaster im Juni 2023

Instagram / sirrodstewart Rod Stewart mit seinen Söhnen Aiden, Alastair und Liam

