Seltene Einblicke: Rod Stewart teilt Foto mit drei Söhnen

Diesen Anblick bekommen die Fans nur selten zu Gesicht! Rod Stewart (79) veröffentlicht jetzt ein Foto, auf dem er gemeinsam mit drei seiner Söhne posiert, auf seinem Instagram-Profil. Auf dem Schnappschuss lächelt der britische Musiker neben seinen Kindern Aiden, Alastair und Liam am Rande eines Eishockey-Spiels in die Kamera. Während die Jungs sich für lässige Outfits entschieden haben, trägt das Familienoberhaupt ein weißes Hemd mit Krawatte und einen schwarzen Mantel. "So stolz wie ein Vater nur sein kann", betont der "Sailing"-Interpret zudem total happy in der Bildbeschreibung.

Rods Bewunderer sind von diesem seltenen Posting ganz begeistert – in der Kommentarspalte häufen sich schon nach kurzer Zeit zahlreiche Komplimente. "So ein schönes Foto. Ihr seid alle sehr hübsche Männer", "So eine schöne Familie" oder auch "Das ist so wundervoll und großartig", schwärmen beispielsweise drei User auf der Fotoplattform. Einem weiteren Nutzer fällt vor allem auf, dass der Nachwuchs wohl ganz nach dem berühmten Papa kommt. Der Fan schreibt: "Wow, dein jüngster Sohn sieht dir so ähnlich!"

Aiden, Alastair und Liam sind aber nicht Rods einzige Kinder – die Musikikone hat insgesamt acht Kids. Gemeinsam mit seiner Ex Susannah Boffey hat er eine Tochter namens Sarah. Mit seiner Ex-Frau Alana Stewart durfte er Kimberly und Sean auf der Welt begrüßen. Seine Ex-Freundin Kelly Emberg schenkte ihm zudem Ruby. Renee und Liam stammen aus Rods Ehe mit Rachel Hunter. Seine zwei jüngsten Kinder Alastair und Aiden hat er mit seiner jetzigen Ehefrau Penny Lancaster (53). Außerdem ist er inzwischen auch schon mehrfacher Großvater.

Getty Images Rod Stewart, 2020

Getty Images Rod Stewart im Juli 2022

