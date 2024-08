Disst Sabrina Carpenter in ihrem neuen Song Olivia Rodrigo?

Die neueste Single von Sabrina Carpenter (25) enthält ein paar pikante Textzeilen, von denen Fans vermuten, dass sie an ihren Ex-Freund Joshua Bassett und dessen Verflossene Olivia Rodrigo (21) gerichtet sind. In "Taste" singt die Blondine: "Ich habe gehört, dass ihr wieder zusammen seid. Wenn das wahr ist, wirst du mich noch schmecken, wenn du ihn küsst." Die Musikerin macht den Anschein, dass sie ihr Revier markieren möchte. "Du kannst ihn haben, wenn du willst. Aber ich war das ein oder andere Mal vor dir da", stellt die "Espresso"-Interpretin klar.

Für die Theorie, dass "Taste" in Anlehnung an das Liebesdreieck der Disneystars geschrieben wurde, spricht auch das Musikvideo des Songs. Sabrina teaserte bereits auf Instagram an, dass Jenna Ortega (21) darin die Rolle der anderen Frau übernehmen wird. Ein Fan bemerkte, wie ähnlich sich die zwei brünetten Stars sehen und kommentierte: "Ich dachte erst, das wäre Olivia!"

Für Sabrina ist es nicht das erste Mal, dass eines ihrer Musikvideos für Wirbel sorgt. In dem Clip zu "Please Please Please" übernahm ihr Freund Barry Keoghan (31) die Hauptrolle. Inzwischen soll es bei dem Pärchen allerdings kriseln. Eine Quelle berichtete gegenüber The Sun, dass es bei dem Schauspieler und dem Popstar Probleme geben soll. "Er war schon immer ein Partylöwe und Sabrina hatte die Nase voll von seinen Eskapaden", plauderte der Insider aus.

Getty Images Joshua Bassett und Olivia Rodrigo

Getty Images Barry Keoghan auf der Met Gala 2024

