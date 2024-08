Freunde sind besorgt: Will Madonnas Neuer nur ihren Ruhm?

Madonnas (66) neueste Beziehung sorgt bei ihren Freunden für Unruhe. Die Pop-Ikone ist in den 28-jährigen Akeem Morris verliebt. Das neue Paar trennt somit ein Altersunterschied von satten 38 Jahren. Die Freunde der Sängerin sollen deswegen sehr besorgt sein. Sie fürchten, dass Madonnas Lover kein ehrliches Interesse für sie hegt. "Ihre Freunde dachten, dass sie sich nicht mehr mit jüngeren Männern trifft, aber das stimmt nicht und niemand traut Akeem", berichtet ein Insider Daily Mail. Sie vermuten, dass der Sportler sich nur mit dem Ruhm der "Hung Up"-Interpretin schmücken will. "Sie wollen, dass Madonna glücklich ist, aber sie muss wissen, dass es diesen Jungs, die weniger als halb so alt sind wie sie, nicht um Liebe geht", erklärt die Quelle weiter.

Angeblich soll Akeem noch in einer Beziehung mit seiner langjährigen Freundin Reagan Rice gewesen sein, als er die Romanze mit Madonna begann. "Die Tatsache, dass er in einer Beziehung mit Reagan Rice war, als er mit Madonna zusammenkam, sagt eine Menge aus", macht die Quelle deutlich. Trotz dieser Umstände scheint Madonna ihre neue Beziehung zu genießen. Dennoch gehen die meisten davon aus, dass die Beziehung der beiden nicht lange halten wird. "Madonna scheint in ihn verliebt zu sein, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis die beiden Schluss machen und sie sich den nächsten sucht", heißt es aus Insider-Kreisen dazu.

Seit dem Ende ihrer Ehe mit Guy Ritchie (55) hat Madonna eine Vorliebe für jüngere Männer gezeigt. Sie datete unter anderem das brasilianische Model Jesus Luz (37) und den französischen Tänzer Brahim Zaibat, beide waren weit jünger als sie. Vor Akeem war sie mit dem 36 Jahre jüngeren Josh Popper (31) liiert. Ihre aktuelle Flamme lernte Madonna 2022 bei einem Fotoshooting für Paper Magazine kennen. Dass die beiden sich daten, wurde vor wenigen Tagen zumindest indirekt offiziell. So knutschten die Musikerin und ihr Liebster in der vergangenen Woche auf einer Bootsfahrt im italienischen Urlaubsort Positano rum. Das zeigten Fotos, die Daily Mail vorlagen.

Instagram / madonna Madonna, Sängerin

Instagram / madonna Akeem Morris und Madonna im August 2024

