Fühlte sich Ben Affleck mit J.Lo im Rampenlicht etwa unwohl?

Schon lange vor ihrer offiziellen Trennung wurde gemunkelt, dass die Beziehung von Ben Affleck (52) und Jennifer Lopez (55) unter keinem guten Stern steht. Grund dafür war unter anderem eine Aussage von Ben in der Doku "The Greatest Love Story Never Told", worin er erwähnte, wie unerfreulich es für ihn sei, sein privates Leben mit der Öffentlichkeit zu teilen. Die Doku gibt nämlich einen tiefen Einblick in das Leben seiner baldigen Ex-Frau und den Prozess, ihren eigenen Film "This Is Me... Now" zu drehen. Eine Expertin für Körpersprache bemerkt nun, dass die Mimik und Gestik in den Aufnahmen der beiden bereits für Unstimmigkeiten zwischen ihnen sprechen. "Während eines Einzelgesprächs mit der Kamera wirkt [Bens] Körpersprache unbehaglich bis hin zu kindlich. Er kneift die Augen zusammen, legt den Kopf schief und verschränkt die Hände vor dem Kopf in einem Ritual, das wie Schüchternheit aussieht", erklärt diese gegenüber Daily Mail.

Wie ungern Ben angeblich wegen Jennifer im Rampenlicht steht, habe die Expertin auch woanders beobachtet. "Seine Körpersprache während ihrer ersten Romanze und auch jetzt sowohl auf dem roten Teppich als auch auf der Straße macht deutlich, dass Ben kein großer Fan davon ist, ständig unter Beobachtung der Presse zu stehen", meint sie zu wissen. Währenddessen würde J.Lo mit ihren Gesten "das Maximum an Drama aus ihren Worten herausholen" und die Aufmerksamkeit genießen. Trotz der Unterschiede sehe die Expertin aber auch, dass die beiden voneinander abhängig seien. Ben werde im Film auch als Beschützer und Mentor dargestellt. "Diese Art von Unterstützung scheint Jennifer zu brauchen. Sie lehnt sich sehr gegen seine Rippen, als würde sie seine Energie in sich aufsaugen wollen", erklärt diese weiter.

Die Liebe von Ben und Jennifer hat nicht lange angehalten. Nur zwei Jahre nach ihrer Hochzeit reichte die "Jenny From The Block"-Sängerin die Scheidung ein – am Jahrestag ihrer Hochzeit in Georgia. Wie aus den Dokumenten hervorging, haben die beiden Promis keinen Ehevertrag unterschrieben. Das bedeutet, dass alle während der Ehe erzielten Einnahmen als Gemeinschaftseigentum betrachtet werden und zwischen den beiden aufgeteilt werden müssen. Wie ein Insider gegenüber The Blast verriet, habe Jennifer viel mehr Geld in die Ehe investiert: "Sie verlangt eine vollständige Aufstellung dessen, was sie ausgegeben hat und was er ausgegeben hat und will das ganze Geld zurück."

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juni 2023

