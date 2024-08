Streiten sich J.Lo und Ben Affleck jetzt um ihr Vermögen?

Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (52) stehen möglicherweise vor einem erbitterten Streit um ihr Vermögen. Die Musikerin und der Schauspieler sollen keinen Ehevertrag gehabt haben, weshalb ihr Geld und ihre Besitztümer gegebenenfalls aufgeteilt werden müssen. Das könnte hitzig werden, denn ein Insider verrät gegenüber The Blast, dass J.Lo schon während der Ehe verärgert gewesen sei, weil sie wohl die meisten gemeinsamen Ausgaben getragen habe. "Eines der wenig bekannten Geheimnisse ist, dass Jennifer einen Großteil der Kosten für die Ehe bezahlt hat und nun das Gefühl hat, dass er ihr etwas schuldet. [...] Die hohen Lebenshaltungskosten gingen auf ihre Rechnung." Nun wolle sie ihr Geld zurückhaben und plane, um die Hälfte seines auf 150 Millionen US-Dollar geschätzten Vermögens zu kämpfen: "Ben hat ihr so viel Geld abgeknöpft, zumindest behauptet sie das. Sie verlangt eine vollständige Aufstellung dessen, was sie ausgegeben hat und was er ausgegeben hat und will das ganze Geld zurück, das sie 'investiert' hat."

Dass die 55-Jährige viele ihrer gemeinsamen Kosten getragen hat, soll auch einen bestimmten Grund haben. "Jennifer hat für vieles bezahlt, weil Ben immer über das Geldausgeben gemeckert hat", berichtet die Quelle. Dass sie nun plant, sich so viel von ihm zurückzuholen, liege daran, dass sie sehr enttäuscht von ihrem Ex sei: "Sie ist nicht diejenige, die ihre Ehe aufgegeben hat, und sie fühlt sich ernsthaft verletzt und ist auf Blut aus. Wenn er in der Ehe geblieben wäre, hätte es ihr nichts ausgemacht. [...] Aber er hat sie im Stich gelassen, und letztendlich bekommt Jennifer immer ihre Rache." Die "Jenny From The Block"-Interpretin sei offenbar bereit, mit harten Mitteln zu kämpfen, um ihren Willen zu kriegen. Sie selbst soll etwa 400 Millionen US-Dollar auf der hohen Kante haben.

Schon seit einigen Monaten war gemunkelt worden, dass es bei den zwei Hollywoodstars kriselt. Diese Woche bestätigten sich die Gerüchte schließlich, als die "Atlas"-Darstellerin die Scheidung einreichte – und zwar am zweiten Jahrestag ihrer Hochzeitsfeier, dem 20. August. Bislang gaben weder sie noch Ben eine persönliche Stellungnahme dazu ab. J.Lo soll die Situation aber sehr mitnehmen. "Sie hat sich wirklich bemüht, die Dinge zum Laufen zu bringen und ihr Herz ist gebrochen. Sie ist sehr enttäuscht und traurig, aber Ben [...] hat kein Engagement und Interesse daran gezeigt, die Ehe zum Funktionieren zu bringen.", verriet eine Quelle gegenüber People. Die beiden hatten 2021, etwa 17 Jahre nach ihrer ersten gescheiterten Beziehung, wieder zueinandergefunden und sich 2022 das Jawort gegeben.

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Mai 2023

