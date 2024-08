Jennifer Lopez machte Ben Affleck zu einem Familienmenschen

Die Ehe von Ben Affleck (52) und Jennifer Lopez (55) ist gescheitert. Trotz des traurigen Ausgangs ihrer turbulenten Beziehung gab es auch positive Aspekte ihrer nun erloschenen Liebe. Am Donnerstag verriet eine Quelle aus den Kreisen des einstigen Hollywoodpaares gegenüber People, dass die Sängerin viele gute Seiten an ihrem berühmten Partner erweckte. So achtete Jennifer unter anderem immer darauf, die Familie als oberste Priorität vor die Arbeit zu setzen. Diese Einstellung färbte laut dem Insider auch auf Ben ab: "Sie half ihm dabei, wieder ein Familienmensch zu werden."

Trotz der Scheidung werden wohl beide die Beziehung zu ihren gegenseitigen Kindern weiterhin sehr intensiv pflegen. Der Insider betonte: "Familie ist für beide sehr wichtig und zusammen waren sie Familienmenschen - die enge Verbindung zueinander hört auch jetzt nicht auf." Die "On the Floor"-Interpretin ist stolze Mutter der Zwillinge Max (16) und Emme (16), während der Darsteller die Kinder Violet (18), Fin (15) und Samuel (12) aus der Ehe mit seiner vorherigen Ex-Frau Jennifer Garner (52) mit in die Beziehung brachte.

Obwohl sich das einstige Traumpaar in Bezug auf ihre Familien einig zu sein scheint, steht jetzt möglicherweise ein heftiger Streit um ihr Vermögen bevor. Sie sollen keinen Ehevertrag verfasst haben, weshalb ihre Besitztümer wahrscheinlich aufgeteilt werden müssen. Ein Insider verriet The Blast, dass die Schauspielerin schon während der Ehe sehr verärgert gewesen sei, weil sie den Großteil der gemeinsamen Ausgaben getragen habe – nun möchte sie anscheinend ihr Geld von Ben zurückbekommen: "Sie verlangt eine vollständige Aufstellung dessen, was sie ausgegeben hat und was er ausgegeben hat und will das ganze Geld zurück, das sie 'investiert' hat."

Ben Affleck und seine Kinder im Juli 2021

Ben Affleck und Jennifer Lopez im Jahr 2024

