Jessica Haller erklärt ihre Netz-Pause nach Wirbelsäulen-OP

Vor wenigen Tagen teilte Jessica Haller (34) ein Bild mit ihrer Community, das die Influencerin verkabelt in einem Krankenhausbett zeigte. Mit dem Beitrag wollte sie ihren Fans eigentlich nur Entwarnung geben und berichten, dass sie ihre Wirbelsäulen-OP gut überstanden habe. Danach wurde es allerdings still um die Partnerin von Johannes Haller (36) – sie legte offenbar eine gezwungene Netz-Pause ein. Jetzt meldet sie sich aber wieder auf Instagram zurück und erklärt den Grund für ihre Social-Media-Abstinenz: "Ich habe die Narkose echt nicht gut vertragen und bin seit heute erst mal so richtig klar im Kopf."

In Jessicas kleiner Botschaft bedankt sie sich zudem bei ihren Fans. Sie habe die zahlreichen Nachrichten, die ihr geschrieben wurden, bekommen und sich über die große Anteilnahme gefreut. Der größte Dank geht aber vor allem an ihren eigenen Körper. "Ich habe es einfach echt hinter mir. Ich kann es selbst nicht fassen. Ich danke meinem Körper", gibt die Mutter einer Tochter zu verstehen. Sie betont außerdem, dass sie den Eingriff an ihrem Rücken unterschätzt habe. Jetzt ist Jessica aber offenbar wieder auf dem Weg der Besserung.

Anfang August teilte Jessica die besorgniserregende Nachricht mit ihren Fans im Netz: "Ich habe gestern den halben Tag durchgeweint. Mein OP-Termin steht. Ich werde am 20. August in einer sechsstündigen OP in Köln operiert", ließ sie ihre Fans auf Social Media wissen und fügte hinzu: "Meine Erkrankung an der Wirbelsäule ist deutlich zu erkennen." Die 34-Jährige kämpft bereits seit Jahren mit starken Rückenschmerzen, die sich durch die Operation nun hoffentlich gelegt haben.

Instagram / jessica_haller Jessica Haller im August 2024

Hauter, Katrin / ActionPress Jessica Haller, Influencerin

