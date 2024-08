Madonna (66) und Akeem (28) gemeinsam in London gesichtet

Seit einiger Zeit wird spekuliert, dass Madonna (66) mit dem 38 Jahre jüngeren Fußballspieler Akeem Morris anbandelt. Neue Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, zeigen die Queen of Pop und den 28-Jährigen nun bei einem gemeinsamen Studiobesuch in London. Während Madonna versucht, sich mit ihrer Handtasche vor dem Blitzlichtgewitter zu schützen, verhält sich Akeem wie ein wahrer Gentleman: Sanft legt er der Sängerin die Hand auf den Rücken und leitet sie durch die Ansammlung von Paparazzi zu ihrem Wagen.

Die "Hung Up"-Interpretin wählt für ihren Ausflug in die englische Hauptstadt einen Look, der sie von Kopf bis Fuß in Schwarz hüllt. Sie trägt ein kurzes Blazer-Kleid mit Satin-Kragen, an dem eine große schwarze Rose befestigt ist. Dazu kombiniert die "Like a Virgin"-Sängerin eine schwarze Netzstrumpfhose und klobige Schnürstiefel. Eine dunkle Sonnenbrille, Armstulpen und eine glänzende Designertasche runden Madonnas heißes Outfit perfekt ab. Auch Akeem entscheidet sich für einen klassisch-eleganten Kleidungsstil und macht in einem weißen Hemd und einer schwarzen Anzughose eine tolle Figur neben dem Weltstar.

Vor wenigen Tagen feierte Madonna ihren 66. Geburtstag im Kreis ihrer Liebsten. Die "Celebration"-Interpretin teilte ein paar Einblicke ihrer glamourösen Party mit ihren Fans auf Social Media. Neben ihren sechs Kindern ist auch Madonnas neuer Liebhaber auf einem der Schnappschüsse zu sehen. Akeem scheint also bereits ein Teil der Familie zu sein – auch wenn die Freunde der Popikone wohl nicht ganz so überzeugt von der neuen Liebe der 66-Jährigen sein sollen. "Ihre Freunde dachten, dass sie sich nicht mehr mit jüngeren Männern trifft, aber das stimmt nicht und niemand traut Akeem", plauderte ein Insider gegenüber Daily Mail aus und ergänzte: "Sie wollen, dass Madonna glücklich ist, aber sie muss wissen, dass es diesen Jungs, die weniger als halb so alt sind wie sie, nicht um Liebe geht."

Palombi - Mazzarella/ MEGA Madonna und Akeem Morris in Italien

Instagram / madonna Akeem Morris und Madonna im August 2024

