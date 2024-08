Nach Skandal: Justin Timberlake musste ein Versprechen geben

Justin Timberlake (43) hat nach seiner Festnahme wegen Trunkenheit am Steuer wohl wieder etwas gut zu machen. Vor allem eine Sache musste der Sänger seiner Frau Jessica Biel (42) versprechen, wie ein Insider gegenüber OK! verrät: "Er hat seiner Frau versprochen, sich zu bessern, und er hält sich daran, egal wie hart es wird." Die Freunde der amerikanischen Schauspielerin sind auf den "SexyBack"-Interpreten etwas weniger gut zu sprechen. Sie stehen offenbar nicht hinter ihm und seinen Fehltritten.

"Ihre Freunde hassen es, wenn sie von all dem aufgehalten wird, besonders wenn sie sich auf ihre eigenen Projekte konzentrieren muss", gibt der Tippgeber zu verstehen und fügt hinzu: "Sie haben das Gefühl, dass Justin Jessica schon seit Jahren belastet." Momentan steht das Ehepaar wohl vor einer weiteren Belastungsprobe – denn der Musiker befindet sich aktuell auf seiner "The Forget Tomorrow World"-Tour. Seine Abwesenheit soll eine erneute Herausforderung für seine Ehe mit Jessica darstellen. Demnach bestehe der einzige Kontakt zwischen dem Paar aktuell aus Videoanrufen. Der Insider betont außerdem, Justin solle sich so langsam darum sorgen, seine Ehefrau zu verlieren, sollten weiterhin schwierige Zeiten auf die beiden zukommen.

Schon mehrfach behaupteten böse Zungen, dass Jessicas Freunde keine großen Fans von Justin sind. Ein Insider betonte gegenüber In Touch, dass der engste Freundeskreis der Schauspielerin gehofft habe, dass Justins Verhaftung eine Art Weckruf für die 42-Jährige sei. "Ihre Freunde denken, dass sie mit einem Verlierer verheiratet ist und hassen es, dass sie so viel Zeit damit verbringt, Justin dazu zu bringen, auf dem richtigen Weg zu bleiben", behauptete die Quelle.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake bei einer Premiere in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Instagram / jessicabiel Jessica Biel und Justin Timberlake im Jahr 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Justin kann sein Versprechen auch in Zukunft halten? Ja, ich denke schon. Nein, ich glaube das nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de