Oprah Winfrey glaubte, nicht älter als 60 Jahre zu werden

Oprah Winfrey (70) wuchs als Tochter einer alleinerziehenden Mutter in schwierigen Verhältnissen in Milwaukee, Wisconsin, auf. Zu Gast bei der "Today Show" verrät die Talkshow-Moderatorin nun, dass sie als Kind daher nicht glaubte, lang zu leben. "Ich erinnere mich, dass ich vor vielen, vielen Jahren als junges Mädchen immer dachte, ich würde nie das Alter von 60 oder 70 Jahren erreichen. Ich hatte diese Zahl im Kopf, von der ich dachte: 'Okay, bis dahin bin ich raus'", berichtet sie und erklärt: "Ich glaube, das liegt an den Umständen, in denen ich als kleines Mädchen in Milwaukee mit meiner Mutter von der Sozialhilfe lebte. Heute weiß ich: Wäre ich in diesen Verhältnissen geblieben, wäre ich wahrscheinlich nicht hier, gesund, stark und lebendig."

Das ist nicht das erste Mal, dass Oprah von ihrer schweren Kindheit berichtet. Im Alter von 14 Jahren wurde die Unternehmerin ungewollt schwanger. Vergangene Woche sprach sie in ihrer Sendung "Life Class" offen über diese schwere Zeit ihres Lebens: "Dieses Geheimnis zu verbergen und diese Scham mit sich herumzutragen hat mich in vielerlei Hinsicht blockiert". Für die 70-Jährige sei diese Erfahrung "die emotionalste, verwirrendste und traumatischste [Zeit]" ihres Lebens gewesen. Kurz nach der Geburt starb ihr Sohn – die TV-Legende bekam danach keine weiteren Kinder.

In ihrem Leben musste Oprah weitere harte Schicksalsschläge verkraften: 1989 starb ihr Bruder Jeffrey. "Vor 35 Jahren starb mein jüngerer Bruder, Jeffrey Lee, an AIDS", erzählte die US-Amerikanerin in einem Instagram-Live vor rund zwei Monaten und erklärte: "Ich denke oft, wenn er noch leben würde, wäre er so erstaunt darüber, wie sehr sich die Welt verändert hat – dass es jetzt die gleichgeschlechtliche Ehe und den Pride Month gibt." Ihr Bruder sei bei seinem Tod gerade einmal 29 Jahre alt gewesen und "die Welt ein grausamer Ort".

Oprah Winfrey im Juni 2023

Oprah Winfrey, 2019

