"Sie ist bereit": Ciaras Ehemann scherzt über weitere Kinder

Russell Wilsons (35) Familienplanung ist wohl noch nicht abgeschlossen! Erst vor rund acht Monaten hieß die Musikerin Ciara (38) ihr viertes Kind – das dritte mit dem Sportler – auf der Welt willkommen. Ihr Mann wünscht sich aber wohl noch mehr Kids, wie er im Netz andeutet. Auf den Kommentar eines Fans, der die "Like A Boy"-Interpretin unter ihrem neusten Instagram-Selfie für ihr tolles Aussehen nach der Geburt lobt, schreibt der NFL-Star: "So verrückt, sie ist bereit für das nächste [Kind]."

Diese scherzhafte Bemerkung sorgte schnell für eine Flut an Reaktionen. Viele Nutzer baten Russell, seiner Frau eine Pause zu gönnen. "Langsam! Lass sie bitte mal durchatmen", betont ein User. Ein anderer meint: "Bleib von der Dame weg. Wir wollen ein neues Album und eine Tournee sehen. Schau dir doch lieber Babyfotos an, während du in Eiswasser badest." Andere hingegen unterstützten den Gedanken an weiteren Familienzuwachs und jubelten: "In dem Tempo bekommt ihr noch eine ganze Football-Mannschaft."

Das Power-Paar ist bereits Eltern von drei Kindern: Sienna (7), Win und Amora. Ciara hat außerdem einen 10-jährigen Sohn, Future (10), aus ihrer vorherigen Beziehung mit dem gleichnamigen Rapper. Nach der Trennung lernte Ciara 2015 Wilson kennen und gab ihm ein Jahr später bereits das Jawort. Noch immer sind die beiden total vernarrt ineinander und zeigen das auch immer wieder mit süßen Beiträgen im Netz. So widmete die 38-Jährige ihrem Liebsten zum Jubiläum ihres Kennenlerntages süße Worte im Netz. "26. März, der Tag, an dem wir uns kennengelernt haben – vor neun Jahren und für immer einer der besten Tage meines Lebens. Ich liebe dich so sehr", schwärmte sie.

Instagram / dangerusswilson Ciara und Russell Wilson mit ihren vier Kindern

Getty Images Russell Wilson und Ciara im März 2024

