So süß ehrt Russell Wilson seine Frau Ciara am Hochzeitstag!

Sie sind immer noch auf Wolke sieben! Russell Wilson (35) feiert stolz das achtjährige Ehejubiläum mit seiner Frau Ciara (38). Dabei betont er, dass noch ganz viele glückliche Jahre vor ihnen liegen. Der Star-Quarterback der Pittsburgh Steelers veröffentlicht einen coolen Clip von süßen Momenten mit seiner Frau und ihren gemeinsamen Kindern Amora, Win, Sienna sowie Ciaras Sohn aus einer früheren Beziehung, Future Zahir. In einem Instagram-Post schreibt der 35-Jährige: "Gott hat mich mit dem unfassbaren Geschenk gesegnet – mit dir! Auf ein ganzes Leben mit dir mehr. Ich liebe dich, Mrs. Wilson, bis zu dem Himmel und zurück!"

Ciara hat in vergangenen Interviews immer wieder betont, wie erfüllt sie sich als Mutter und Ehefrau fühlt. Gegenüber GQ erklärte sie: "Wenn ich als kleines Mädchen in eine Kristallkugel hätte sehen können, wäre meine Vorstellung von Familie genau das, was ich jetzt habe." Auch ihr Gatte Russell sieht das ganz ähnlich und ergänzte: "Jeden Tag, wenn ich spät nach Hause komme, lächeln Ciara und ich uns in der Küche an, weil wir realisieren, dass unsere Familie, obwohl sie bunt gemischt ist, wunderschön ist. Es ist unsere Familie. Es sind wir."

Seit 2015 sind die beiden mittlerweile ein Paar. Nur ein Jahr später gaben sich Ciara und Russell auch schon das Jawort. Dies verkündete die "Like a Boy"-Interpretin damals ihren Fans mit einem süßen Instagram-Schnappschuss, zu dem sie überglücklich schrieb: "Wir sind die Wilsons!" Ihre Liebe krönten die beiden dann in den vergangenen Jahren mit drei gemeinsamen Kindern. Ihre jüngste Tochter erblickte im Dezember 2023 das Licht der Welt und machte damit die Familie komplett.

Die Herzen ihrer Fans eroberten Ciara und Russell nicht nur durch ihre süßen Posts, sondern auch durch die bezaubernde Art, wie sie ihre Liebe feiern. So überraschte Ciara ihren Ehemann vor wenigen Monaten mit einem liebevollen Instagram-Post anlässlich ihres Kennenlern-Jahrestages. "26. März, der Tag, an dem wir uns kennengelernt haben – vor neun Jahren und für immer einer der besten Tage meines Lebens. Ich liebe dich so sehr", schrieb die Sängerin. Russell teilte das Bild daraufhin stolz in seiner Insta-Story. Kein Wunder, dass die Fans total aus dem Häuschen waren und ihre Freude in den Kommentaren bekundeten. "Russell hat definitiv die richtige Frau geheiratet und Ciara definitiv den richtigen Mann. Herzlichen Glückwunsch!", hieß es unter anderem in einem der zahlreichen Kommentare.

Instagram / ciara Ciara und Russell Wilson im September 2023

Instagram / dangerusswilson Ciara und Russell Wilson mit ihren Kindern

Getty Images Russell Wilson und Ciara

