So bringen Riot und RZA ihren Papa A$AP Rocky zur Weißglut

A$AP Rocky (35) liebt seine kleine Familie. Gemeinsam mit Megastar Rihanna (36) hat der Rapper zwei Söhne, RZA (2) und Riot (1). Allerdings geht ihm eine Sache auf die Nerven – der liebste YouTube-Kanal seiner Kids: "Cocomelon". "Dieser Scheiß macht mich wahnsinnig! Sagen Sie meinem Mädchen nicht, dass ich das gesagt habe. Ich mache nur Scherze, das ist mir völlig egal. Wahrscheinlich hat sie es auch satt", berichtet der "Praise The Lord"-Interpret gegenüber Billboard. Die Sängerin scheint sich von den Cartoons allerdings nicht stören zu lassen, laut ihrem Partner ist sie eine "großartige Mutter".

Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Rakim Athelaston Mayers heißt, kann aufgrund seines vollen Terminkalenders leider nicht so viel Zeit mit seinen Liebsten verbringen, wie ihm lieb wäre. Dass es der Familie trotzdem gut geht, liege vor allem an Rihanna. Im Gespräch mit dem Magazin schwärmt der Hip-Hop-Star: "Es läuft großartig. Ich glaube nicht, dass es eine perfektere Person als sie gibt, denn wenn die Zeitpläne hektisch sind, hat sie dafür großes Verständnis. Und wenn wir Zeit haben, verbringen wir sie miteinander. Es klappt nur mit viel Verständnis und Kompatibilität."

Bei ihren Fans sind A$AP und Rihanna vor allem so beliebt, weil sie trotz ihrer Berühmtheit bodenständig geblieben sind. Auf Instagram postete der Familienvater kürzlich ein Video, in dem das Zuhause des Paares zu sehen war. Die Aufnahme zeigte, dass es auch bei den Künstlern manchmal chaotisch aussieht. Auf dem Boden des Zimmers tummelten sich Spielzeuge, Klamotten und andere Haushaltsgegenstände. "Oh mein Gott, jetzt fühle ich mich so viel besser mit meinem unordentlichen Haus", kommentierte ein User unter dem Post.

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky auf der Met Gala 2023

Instagram / asaprocky A$AP Rocky mit seinem Sohn Riot, August 2024

