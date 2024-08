So chaotisch sieht es in Rihanna und A$AP Rockys Haus aus

Rihanna (36) und A$AP Rocky (35) mögen Musik-Superstars sein, doch zu Hause sind sie ganz normale Eltern, die mitten im Chaos des Familienlebens stecken! Auf Instagram gewährte der US-amerikanische Rapper seinen Fans einen seltenen Einblick in seine vier Wände – und dabei fällt auf: Auch bei Weltstars wie A$AP und Rihanna ist es mal unordentlich. Auf den Aufnahmen liegen beispielsweise zahlreiche Spielzeuge der zwei Söhne, Klamotten und verschiedene Haushaltsgegenstände herum. In dem Video hält der "Praise the Lord"-Interpret seinen kleinen Sohnemann außerdem liebevoll auf dem Arm, während er eine Serie auf dem großen Flachbildfernseher schaut.

Die Fans feierten die Aufnahmen als erfrischend ehrlich und sehr nahbar. "Die ganzen Babyspielzeuge überall, selbst im Haus eines Milliardärs – das ist das Realistischste und Verständlichste", kommentierte ein Nutzer. Ein anderer ergänzte: "Oh mein Gott, jetzt fühle ich mich so viel besser mit meinem unordentlichen Haus. Danke, A$AP Rocky, dass du so real bist und das auf Instagram postest!" Ein weiterer User meinte außerdem: "Ich liebe es, dass sie die Realität davon zeigen, was es heißt, kleine Kinder zu haben. Es ist herausfordernd, ja, manchmal bedeutet das, dass das Haus unordentlich ist, Geschirr in der Spüle steht und der Windeleimer voll ist. Das gehört dazu und sie filtern das nicht raus."

Bei Rihanna und A$AP stehen aktuell alle Zeichen auf Familie! Die Musiker gehen seit Ende 2020 gemeinsam durchs Leben. Im Laufe ihrer Beziehung durften die "Diamonds"-Sängerin und der "Good for You"-Rapper zwei Söhne auf der Welt begrüßen – RZA (2) und Riot (1). Offenbar ist die Familienplanung nach ihren zwei Kids aber noch nicht abgeschlossen. Im Interview mit Extra deutete Riri bereits an, dass sie sich noch ein weiteres Kind wünscht. "Natürlich! Ein freches kleines Mädchen wäre so toll", träumte sie.

Anzeige Anzeige

Instagram / asaprocky A$AP Rocky mit seinem Sohn Riot, August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna bei einem Event von Fenty Beauty in Los Angeles, Februar 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Rihanna und A$AP auch solche Momente mit ihren Fans teilen? Ich finde das toll! Das macht die beiden um einiges nahbarer. Na ja, ich schaue mir lieber ihre glamourösen Momente an. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de