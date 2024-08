So erwachsen ist Prinzessin Victorias Tochter schon geworden

Die Zeit bleibt auch bei den Royals Kronprinzessin Victoria (47) und ihrer Familie nicht stehen. Mit einem Beitrag auf der offiziellen Instagram-Seite der schwedischen Königsfamilie bekommen Follower nun einen Einblick in ihren Sommerurlaub mit Ehemann Prinz Daniel (50) sowie den zwei Kindern Prinz Oscar (8) und Prinzessin Estelle (12). Dabei ist es vor allem Letztere, die für Aufsehen sorgt: Die Tochter des Ehepaares ist nämlich ganz schön groß geworden und überragt mittlerweile beinahe ihre Mama!

Das geht auch nicht an den Fans der schwedischen Royals vorbei. "Aber oh, wie groß Estelle geworden ist", merkt ein Nutzer unter dem Videozusammenschnitt der Bilder an, während ein anderer schwärmt: "Estelle wird zu einer wunderschönen jungen Dame! Gut gemacht." Dass Victoria private Schnappschüsse im Netz veröffentlicht, kommt aber generell sehr gut bei den Usern an. "So schöne Familienbilder. Herzlichen Dank, dass ihr euren Sommer in Bildern so großzügig mit uns geteilt habt", lautet einer der vielen Kommentare.

Die Auszeit mit ihrer Familie genießt die 47-Jährige wohl gerade in vollen Zügen – denn diese wird in nächster Zeit wohl ein bisschen kürzer kommen müssen. Wie die Prinzessin in einem Statement in den sozialen Medien erklärte, möchte sie sich nämlich zur Offizierin ausbilden lassen. Zwar nehme sie laut dem schwedischen Magazin Svensk Damtidning derzeit noch Termine im Auftrag der Krone wahr, ab September werde Victoria ihre Pflichten als Kronprinzessin und ihre Ausbildung beim Militär aber gleichermaßen priorisieren müssen.

MEGA Prinzessin Estelle und Prinzessin Victoria von Schweden im Juli 2022

Getty Images Prinzessin Victoria von Schweden

