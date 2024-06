Nicole Scherzinger ehrlich: Sie hat keine Zeit für Kinder!

Als erfolgreiche Sängerin ist Nicole Scherzingers (46) Terminkalender prall gefüllt. Das bringt jedoch nicht nur schöne Sachen mit sich: Nicoles Traum, eine Familie zu gründen, rückt in die Ferne. "Ich möchte ein Baby haben, aber die Arbeit ruft", erklärt sie in einem Interview mit The Times. Auf Kinder will das Pussycat Dolls-Bandmitglied aber nicht verzichten. "Oh mein Gott, ich würde so gerne [ein Baby] bekommen. Ich habe nie davor zurückgeschreckt. Ich kann es nicht erwarten", schwärmt die Musikerin. Dafür wolle sie zukünftig auch ihre Karriere zurückschrauben: "Ich werde mir die Zeit nehmen müssen, denn ich kann es nicht erwarten, Kinder zu bekommen."

Den passenden Traummann hat Nicole bereits vor einigen Jahren gefunden. Seit 2019 ist sie mit dem ehemaligen Rugbyspieler Thom Evans (39) zusammen. Im vergangenen Jahr wagten die beiden den nächsten Schritt und verlobten sich miteinander. Ihre Verlobung gab das Paar mit einem süßen Beitrag auf Instagram bekannt. Nicole teilte ein Foto, das den Moment des Antrags zeigt. Dazu schrieb sie: "Ich habe ja gesagt."

Mit der Traumhochzeit scheint es nicht mehr allzu lange zu dauern. Im Interview mit der Men's Health verriet Thom, dass er die Eheschließung mit seiner Nicole kaum erwarten könne. "Ich möchte schon bald heiraten. Im Juni 2023 habe ich meiner Verlobten den Antrag gemacht. Es war einer meiner besten Tage. Sie zu heiraten und eine Familie zu gründen, kann ich kaum noch abwarten", schwärmte er.

Instagram Thom Evans und Nicole Scherzinger im Juni 2023

Getty Images Thom Evans und Nicole Scherzinger, 2023

