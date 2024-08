"Amüsant": So steht Nick Jonas zum viralen "Camp Rock"-Hype

Auf Social Media kursieren derzeit bestimmte Ausschnitte aus dem Disney Channel-Film "Camp Rock" aus dem Jahr 2008. Eines der viral verbreiteten Videos zeigt die Hauptdarstellerin Demi Lovato (32), wie sie eine Gruppe von Campern tanzend anführt. Skurril ist dabei, dass sie diese in einer Marschformation klatschend und stampfend anleitet. Im Gespräch mit People äußerte sich dazu kürzlich ihr damaliger Schauspielkollege Nick Jonas (31). Er betonte: "Ich verstehe den Einfluss, den der Film hatte und hat. Ich bin auch superamüsiert [...] über die Clips aus dem Film, die jetzt auf TikTok und anderen Seiten viral gegangen sind."

Der Jonas Brothers-Star fügte hinzu, dass er selbst eine ähnliche Meinung wie die digitale Welt zu der besagten Szene habe: "Ich finde es auch urkomisch. Ich erinnere mich, dass ich vor allem in diesem einen Moment [...] während der Dreharbeiten dachte: 'Das ist wirklich seltsam'." Seit der Veröffentlichung der Teenie-Filmreihe sind viele Jahre vergangen und mittlerweile widmet sich der Künstler auch tiefgründigeren Schauspielrollen. So kann man ihn derzeit im Kino als Schriftsteller in seinem neuen Film "The Good Half" bewundern.

Auf neue, spannende Rollen muss Nick sich jedoch nicht alleine vorbereiten. Er bekommt professionelle Unterstützung direkt in seinen eigenen vier Wänden! Wie der Musiker im Gespräch mit E! News verriet, übt er gerne gemeinsam mit seiner Ehefrau und Schauspielerin Priyanka Chopra (42). Er schwärmte: "Ich habe einen ziemlich guten Szenenpartner zu Hause." Der US-Amerikaner ergänzte, dass die zwei sogar ihre Vorstellungsvideos für Castings schon gemeinsam aufgenommen haben.

Getty Images Demi Lovato mit dem Cast von "Camp Rock" 2008

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas bei der Met Gala 2024

